Travel

El hotel más aislado del planeta al que solo llegas en helicóptero

Ubicado en una isla remota de Suecia, el lugar que redefine el lujo con aislamiento extremo y acceso exclusivo por aire

October 07, 2025 • 
Tania Franco
Viajar ya no significa únicamente conocer nuevos lugares, sino vivir experiencias irrepetibles. En tiempos donde el lujo se mide por la exclusividad, pocos sitios en el mundo logran lo que ofrece Pater Noster, un hotel escondido en una isla desierta de Suecia. Su atractivo es tan radical como simple: solo se puede llegar en helicóptero o en bote. Aquí, el aislamiento absoluto se convierte en el mayor de los privilegios.

Una isla entre el viento y el mar

El hotel se levanta en Hamneskär, una pequeña isla azotada por el mar del Norte. En este punto remoto, la única construcción destacada es un antiguo faro del siglo XIX, restaurado para dar vida a un alojamiento boutique que respira historia y naturaleza.

Lujo minimalista con vista infinita

Pater Noster cuenta con apenas nueve habitaciones, todas diseñadas con un estilo nórdico que mezcla sobriedad y calidez. La madera, los tonos marinos y la luz natural crean un ambiente sereno donde el verdadero lujo es contemplar el horizonte sin interrupciones.

Experiencias que no existen en otro lugar

Aquí no hay carreteras ni bullicio urbano. En cambio, los huéspedes disfrutan de actividades únicas: navegar en kayak, pescar en aguas abiertas, dormir bajo las estrellas en camas al aire libre o simplemente escuchar el rugir de las olas desde una chimenea privada. La gastronomía se centra en productos locales y frescos, con un menú inspirado en la tradición pesquera sueca.

Un lujo para pocos

El precio por noche supera los 500 dólares, y la temporada de apertura es limitada: de primavera a otoño, cuando las condiciones marítimas lo permiten. Este detalle aumenta aún más su exclusividad, convirtiéndolo en un destino reservado para quienes buscan algo fuera de lo común.

El hotel más aislado del planeta no está pensado para todos, sino para quienes desean desconectar de lo cotidiano y adentrarse en un silencio profundo acompañado de lujo y naturaleza. Llegar en helicóptero hasta esta isla sueca es parte de la aventura: un recordatorio de que la verdadera riqueza está en lo simple, en lo remoto y en lo irrepetible.

