Suscríbete
Travel

¿Dónde está el tren real de Harry Potter? Te contamos cómo viajar en el Hogwarts Express

Descubre el Jacobite Steam Train, el ferrocarril que inspiró al Hogwarts Express y recorre los escenarios más icónicos de las películas

October 09, 2025 • 
Tania Franco
El tren real de Harry Potter: viaja en el Hogwarts Express por los mágicos paisajes de Escocia

Paul C Stokes/Getty Images

Aunque en las películas de Harry Potter vemos a los estudiantes rumbo a Hogwarts en el famoso Hogwarts Express, en la vida real ese tren existe y se llama Jacobite Steam Train. Este ferrocarril histórico funciona en Escocia y conecta Fort William con Mallaig, ofreciendo uno de los trayectos más espectaculares del mundo.

Su imagen quedó inmortalizada en la saga gracias al icónico cruce por el viaducto de Glenfinnan, donde Harry y sus amigos viajaban hacia el colegio de magia más famoso.

Paisajes de película en Escocia

Además del viaducto, el recorrido del Jacobite atraviesa paisajes que parecen sacados de un cuento:

  1. Glencoe, un valle escocés de montañas verdes y bruma mágica, utilizado como escenario en varias películas de la saga, incluido el hogar de Hagrid en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.
  2. Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido, que enmarca la salida del tren en Fort William.
  3. Lagos y castillos medievales, que hacen del viaje una experiencia única incluso para quienes no son fanáticos de la saga.
Una experiencia para potterheads y viajeros

Gary Yeowell/Getty Images

Una experiencia para potterheads y viajeros

El viaje en el Jacobite Steam Train se ha convertido en una atracción turística obligada para los fanáticos de Harry Potter y para todos los que buscan conocer la belleza de Escocia. Los boletos suelen agotarse rápido, especialmente en temporada alta, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Tren de Harry Potter

Murray Close/Getty Images

Subirse al verdadero Hogwarts Express es una experiencia mágica que combina la fantasía del cine con la majestuosidad de la naturaleza escocesa. Entre viaductos históricos, valles imponentes y paisajes de ensueño, este recorrido demuestra que la magia de Harry Potter está más viva que nunca en Escocia.

Harry Potter Escocia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Cómo comprar boletos de avión más baratos
Travel
Cómo conseguir boletos baratos de avión: tips que sí funcionan
October 08, 2025
 · 
Tania Franco
El hotel más aislado del planeta: solo llegas en helicóptero - Pater Noster
Travel
El hotel más aislado del planeta al que solo llegas en helicóptero
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
lugares que puedes visitar en la vida real y que aparecen en la saga Crepúsculo
Travel
3 lugares que puedes visitar en la vida real y que aparecen en la saga Crepúsculo
October 06, 2025
 · 
Tania Franco
Oia, Santorini – Grecia
Travel
Los 3 mejores miradores del mundo para ver un atardecer
October 06, 2025
 · 
Tania Franco
Nueva York - Museo Metropolitan MET
Travel
Los mejores museos de Nueva York para recorrer en un día
Desde el MET hasta el MoMA, te contamos qué museos de Nueva York visitar si solo tienes 24 horas en la ciudad
October 05, 2025
 · 
Tania Franco
Roma - Emily en París
Travel
La ruta perfecta de 3 días en Roma para principiantes
¿Qué ver en Roma en tu primera visita? Del Coliseo a la Fontana di Trevi, un itinerario de 3 días para aprovechar cada minuto
October 04, 2025
New York City
Travel
5 lugares imperdibles de Nueva York para tu primera visita
De íconos mundiales a rincones con encanto: una guía rápida para enamorarte de la Gran Manzana desde el primer viaje
September 28, 2025
 · 
Tania Franco
El Palacio de Buckingham en navidad
Travel
¡El Palacio de Buckingham abrirá su primer mercado navideño! Un evento histórico en Londres
Del 1 al 24 de diciembre, la residencia real británica se convertirá en un Winter Wonderland con artesanías, dulces tradicionales y espíritu navideño
September 26, 2025
 · 
Tania Franco
actriz-de-harry-potter-vetada-por-only-fans.jpeg
Entretenimiento
Jessie Cave, actriz de Harry Potter es vetada de una convención por tener OnlyFans
La estrella de Harry Potter afirmó que su cuenta de OnlyFans influyó en que le prohibieran asistir a un evento para fans
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez