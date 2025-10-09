¿Dónde está el tren real de Harry Potter? Te contamos cómo viajar en el Hogwarts Express

Aunque en las películas de Harry Potter vemos a los estudiantes rumbo a Hogwarts en el famoso Hogwarts Express, en la vida real ese tren existe y se llama Jacobite Steam Train. Este ferrocarril histórico funciona en Escocia y conecta Fort William con Mallaig, ofreciendo uno de los trayectos más espectaculares del mundo.

Su imagen quedó inmortalizada en la saga gracias al icónico cruce por el viaducto de Glenfinnan, donde Harry y sus amigos viajaban hacia el colegio de magia más famoso.

Paisajes de película en Escocia

Además del viaducto, el recorrido del Jacobite atraviesa paisajes que parecen sacados de un cuento:

Glencoe, un valle escocés de montañas verdes y bruma mágica, utilizado como escenario en varias películas de la saga, incluido el hogar de Hagrid en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido, que enmarca la salida del tren en Fort William. Lagos y castillos medievales, que hacen del viaje una experiencia única incluso para quienes no son fanáticos de la saga.

Gary Yeowell/Getty Images

Una experiencia para potterheads y viajeros

El viaje en el Jacobite Steam Train se ha convertido en una atracción turística obligada para los fanáticos de Harry Potter y para todos los que buscan conocer la belleza de Escocia. Los boletos suelen agotarse rápido, especialmente en temporada alta, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Murray Close/Getty Images

Subirse al verdadero Hogwarts Express es una experiencia mágica que combina la fantasía del cine con la majestuosidad de la naturaleza escocesa. Entre viaductos históricos, valles imponentes y paisajes de ensueño, este recorrido demuestra que la magia de Harry Potter está más viva que nunca en Escocia.