Suscríbete
Entretenimiento

Jessie Cave, actriz de Harry Potter es vetada de una convención por tener OnlyFans

La estrella de Harry Potter afirmó que su cuenta de OnlyFans influyó en que le prohibieran asistir a un evento para fans

September 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
actriz-de-harry-potter-vetada-por-only-fans.jpeg

“Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter recientemente, ya que ahora estoy haciendo OnlyFans”, dijo Jessie Cave de 38 años, según New York Post.

Los organizadores le dijeron que su participación ya no era compatible con el formato familiar del evento, debido a su relación con la plataforma de contenido para adultos, aunque Cave ha destacado que no comparte contenido explícito y que solo “juega con su pelo”.

“Me explicaron que era porque es un show familiar y OnlyFans está asociado con la porn0grafía. Esto me desconcertó. ya que algunos actores que asisten a convenciones (de hecho, la mayoría) han hecho televisión y películas en las que han tenido escenas de sex0 y desnudos”, añadió la actriz.

Cave anunció en marzo que lanzaría una cuenta en OF, centrada en su cabello, sin contenido sexualment3 explícito para ganar dinero. “Supongo que sí siento algo de vergüenza por hacerlo. Es prueba de mi fracaso para ganar o mejor dicho, conservar dinero como actriz y escritora. No tengo nada que mostrar tras 18 años de trabajo en la industria del arte. Llevo 18 años alquilando y he gastado todo mi dinero en eso y en autofinanciar mis videos de Youtube o espectáculos en Edimburgo”, añadió la actriz, que está desconcertada por su veto, a pesar de que su actividad en la plataforma se limita a contenido relacionado con su pelo, sin desnud0s ni contenido explícito. Además, sostuvo que muchos actores invitados a esas convenciones, han participado en producciones con escenas explícitas.

Cabe recordar que Cabe debutó como Lavender Brown en Harry Potter y el príncipe mestizo en 2009, donde interpretó brevemente al interés amoroso de Ron Weasley (Rupert Grint). Repitió el papel en Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 y 2, en 2010 y 2011, respectivamente.

A pesar de lo sucedido, Jessie Cave expresó, “no me molesta la idea de que no haya más convenciones de Harry Potter. Ahora habrá un nuevo reparto y es una época diferente. Además, ha hecho convenciones durante más de 15 años y ya tengo suficientes fotos y recuerdos del mundo mágico”.

Harry Potter
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
tom-holland-accidente.jpeg
Entretenimiento
Revelan detalles de cómo fue el accidente de Tom Holland mientras filmaba “Spider-Man”
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
finneas-compromiso-claudia.jpeg
Entretenimiento
Finneas se compromete con Claudia Sulewski
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Rihanna tiene su tercer bebé
Entretenimiento
¡Rihanna le da la bienvenida a su primera niña! Convirtiéndose en mamá de 3
September 24, 2025
 · 
Tania Franco
grettell-valdez-hijo-casa-mudanza.jpg
Entretenimiento
Grettell Valdez cuenta por qué venderá su casa y si se irá del país
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Regina Blandón
Entretenimiento
Regina Blandón le revela a Aislinn Derbez cómo es trabajar con su papá
La actriz mexicana reveló secretos detrás del rodaje de “La Familia P. Luche”, y cómo fue trabajar con Eugenio Derbez
September 24, 2025
 · 
Tania Franco
ale-capetillo-biby-gaytan-regalo.jpg
Entretenimiento
Ale Capetillo muestra el regalo especial que le hizo su mamá, Biby Gaytán
Ale dio detalles del lujoso obsequio que le dio su mamá cuando la joven se mudó de su hogar familiar a inicios de 2021 para irse a vivir a España
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
stella-banderas-despedida-de-soltera.jpeg
Entretenimiento
Stella, hija de Antonio Banderas celebra su despedida de soltera
Se aproxima la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-cruise-ana-de-armas-ben-affleck.jpeg
Entretenimiento
Tom Cruise está celoso de Ben Affleck; esto le pidió a Ana de Armas
De acuerdo con una fuente cercana a Cruise, el actor está furioso porque el ex de la actriz cubana la está buscando
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
adela-noriega-que-se-sabe-de-ella-paradero-no-murio.jpg
Entretenimiento
Excompañera de Adela Noriega revela cómo era detrás de cámaras
Adriana Nieto, quien compartió créditos con Adela Noriega en “El privilegio de amar”, habló sobre la vida de la actriz
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez