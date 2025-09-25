Jessie Cave, actriz de Harry Potter es vetada de una convención por tener OnlyFans

“Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter recientemente, ya que ahora estoy haciendo OnlyFans”, dijo Jessie Cave de 38 años, según New York Post.

Los organizadores le dijeron que su participación ya no era compatible con el formato familiar del evento, debido a su relación con la plataforma de contenido para adultos, aunque Cave ha destacado que no comparte contenido explícito y que solo “juega con su pelo”.

“Me explicaron que era porque es un show familiar y OnlyFans está asociado con la porn0grafía. Esto me desconcertó. ya que algunos actores que asisten a convenciones (de hecho, la mayoría) han hecho televisión y películas en las que han tenido escenas de sex0 y desnudos”, añadió la actriz.

Cave anunció en marzo que lanzaría una cuenta en OF, centrada en su cabello, sin contenido sexualment3 explícito para ganar dinero. “Supongo que sí siento algo de vergüenza por hacerlo. Es prueba de mi fracaso para ganar o mejor dicho, conservar dinero como actriz y escritora. No tengo nada que mostrar tras 18 años de trabajo en la industria del arte. Llevo 18 años alquilando y he gastado todo mi dinero en eso y en autofinanciar mis videos de Youtube o espectáculos en Edimburgo”, añadió la actriz, que está desconcertada por su veto, a pesar de que su actividad en la plataforma se limita a contenido relacionado con su pelo, sin desnud0s ni contenido explícito. Además, sostuvo que muchos actores invitados a esas convenciones, han participado en producciones con escenas explícitas.

Cabe recordar que Cabe debutó como Lavender Brown en Harry Potter y el príncipe mestizo en 2009, donde interpretó brevemente al interés amoroso de Ron Weasley (Rupert Grint). Repitió el papel en Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 y 2, en 2010 y 2011, respectivamente.

A pesar de lo sucedido, Jessie Cave expresó, “no me molesta la idea de que no haya más convenciones de Harry Potter. Ahora habrá un nuevo reparto y es una época diferente. Además, ha hecho convenciones durante más de 15 años y ya tengo suficientes fotos y recuerdos del mundo mágico”.