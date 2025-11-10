Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres

El universo de Wicked cobró vida en la alfombra verde de Leicester Square durante la premiere europea de “Wicked: For Good”, donde Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbraron con una aparición que paralizó Londres.
Ariana Grande, quien interpreta a Glinda, apostó por un majestuoso vestido negro con volumen y textura, un guiño al glamour clásico de Hollywood. Por su parte, Cynthia Erivo, encargada de dar vida a Elphaba, lució un look en tonos oscuros con acabado satinado y detalles estructurados que resaltaron su elegancia y fuerza escénica. Juntas, protagonizaron uno de los momentos más poderosos de la noche, simbolizando la unión y contraste que define la historia de Wicked.
La película, dirigida por Jon M. Chu, promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del próximo año, con una producción visual impresionante y una banda sonora renovada que honra el legado del musical original.