Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres

El universo de Wicked cobró vida en la alfombra verde de Leicester Square durante la premiere europea de “Wicked: For Good”, donde Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbraron con una aparición que paralizó Londres.

Ariana Grande, quien interpreta a Glinda, apostó por un majestuoso vestido negro con volumen y textura, un guiño al glamour clásico de Hollywood. Por su parte, Cynthia Erivo, encargada de dar vida a Elphaba, lució un look en tonos oscuros con acabado satinado y detalles estructurados que resaltaron su elegancia y fuerza escénica. Juntas, protagonizaron uno de los momentos más poderosos de la noche, simbolizando la unión y contraste que define la historia de Wicked.

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

La película, dirigida por Jon M. Chu, promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del próximo año, con una producción visual impresionante y una banda sonora renovada que honra el legado del musical original.