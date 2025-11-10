Suscríbete
Entretenimiento

Angélica Vale rompe en llanto al hablar de su separación con Otto Padrón

Tras 14 años juntos, la pareja le puso fin a su matrimonio

November 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion-otto-padron.jpeg

Angélica Vale dijo que se enteró por “sorpresa” de la demanda de divorcio que interpuso Otto Padrón.

Entre lágrimas, la actriz confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de Otto, con quien mantuvo un matrimonio de 14 años.

Durante la transmisión de su programa radial “La Vale Show”, la presentadora expresó, “ahora sí ya llegó el momento de hablar... estoy temblando, la verdad, estoy temblando, nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida. Primero, les tengo que decir que sí, sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”.

La actriz dijo que la noticia de la demanda la tomó por sorpresa, “yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y con unos amigos, así fue cómo me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”.

“Así es como me entero, él me dice que sus abogados fueron, que él tampoco sabía que iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, que tampoco sabía que estaba pasando, en fin.. creo que eso ya no importa”, dijo conmovida.

Según registros de la Corte Suprema de Los Ángeles, a los que ella tuvo acceso, se indica que el ejecutivo musical citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

Dentro de las peticiones de Otto, él solicita que la custodia de sus hijos, Angélica y Daniel Nicolas, sea compartida e incluso propone algunos términos, como alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los hijos sin objeciones.

Angélica Vale destacó que desea priorizar el bienestar de sus hijos en este proceso, “no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos, que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, mentalmente bien, es lo único que quiero en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, no voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la mamá siempre, porque primero soy mamá, me curaré yo después, me estoy curando, estoy saliendo”, expresó.

La famosa actriz no dio detalles del motivo de su separación, aunque hizo alusión a una de las frases más famosas de José José.

“Aquí no hay nada que ocultar, como diría mi gran José José ‘el amor acaba’, y eso lo que nos pasó, se nos olvidó regar la plantita”.

Angélica Vale
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
toño-mauri-boda-de-su-hijojpg
Entretenimiento
Toño Mauri celebra la boda civil de su hijo Antonio
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion.jpg
Entretenimiento
Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
Entretenimiento
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
Entretenimiento
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
selena-grammy-expo.jpg
Entretenimiento
Selena Quintanilla será homenajeada por el Museo Grammy con una exhibición
El museo abrirá una expo dedicada a la artista a tres décadas de su fallecimiento
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kris jenner
Entretenimiento
Meghan Markle y el príncipe Harry asisten al cumpleaños 70 de Kris Jenner
El cumpleaños de Kris reunió a personalidades como Bill Gates, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, Justin y Hailey Bieber
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-angela-aguilar-bodajpg
Entretenimiento
Ángela Aguilar revela cuándo se casará por la iglesia con Christian Nodal
Suenan las campañas para los artistas que hace un año celebraron su boda por el civil
November 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-cancion-orlando-bloom
Entretenimiento
Katy Perry lanza la canción “Bandais” en referencia a su ruptura con Orlando Bloom
La cantante estrenó una canción en la que abre su corazón y aborda el final de su historia con el padre de su hija
November 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Blake Lively y Justin Baldoni (2).jpg
Entretenimiento
Blake Lively exige 161 millones de dólares por daños tras denunciar acoso de Justin Baldoni
La actriz acusa a Baldoni y parte de su equipo de la película “Romper el círculo” de haber hecho una campaña de desprestigio contra ella
November 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez