Angélica Vale rompe en llanto al hablar de su separación con Otto Padrón

Angélica Vale dijo que se enteró por “sorpresa” de la demanda de divorcio que interpuso Otto Padrón.

Entre lágrimas, la actriz confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de Otto, con quien mantuvo un matrimonio de 14 años.

Durante la transmisión de su programa radial “La Vale Show”, la presentadora expresó, “ahora sí ya llegó el momento de hablar... estoy temblando, la verdad, estoy temblando, nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida. Primero, les tengo que decir que sí, sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”.

La actriz dijo que la noticia de la demanda la tomó por sorpresa, “yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y con unos amigos, así fue cómo me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”.

“Así es como me entero, él me dice que sus abogados fueron, que él tampoco sabía que iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, que tampoco sabía que estaba pasando, en fin.. creo que eso ya no importa”, dijo conmovida.

Según registros de la Corte Suprema de Los Ángeles, a los que ella tuvo acceso, se indica que el ejecutivo musical citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

Dentro de las peticiones de Otto, él solicita que la custodia de sus hijos, Angélica y Daniel Nicolas, sea compartida e incluso propone algunos términos, como alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los hijos sin objeciones.

Angélica Vale destacó que desea priorizar el bienestar de sus hijos en este proceso, “no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos, que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, mentalmente bien, es lo único que quiero en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, no voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la mamá siempre, porque primero soy mamá, me curaré yo después, me estoy curando, estoy saliendo”, expresó.

La famosa actriz no dio detalles del motivo de su separación, aunque hizo alusión a una de las frases más famosas de José José.

“Aquí no hay nada que ocultar, como diría mi gran José José ‘el amor acaba’, y eso lo que nos pasó, se nos olvidó regar la plantita”.

