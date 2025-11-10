Millie Bobby Brown revela que Matthew Modine es el padrino de su hija

Millie Bobby Brown, mejor conocida por su papel de Eleven en la serie Stranger Things, confirmó la elección de Noah Schnapp como padrino de su hija.

La actriz británica reveló que Noah es su amigo y colega desde 2016, por lo que decidió que él fuera el que tomara el lugar de padrino. “Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, afirmó Brown.

“Todos se transforman en versiones mucho más suaves y tiernas cuando están con ella. Sale a la luz una voz de bebé que ni siquiera sabían que tenían”, agregó la famosa.

Por su parte, Noah expresó la felicidad que siente de ser el padrino de la hija de Millie. “Es sinceramente la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”.

Por otro lado, Millie dijo que espera formar una familia numerosa junto a su esposo Jake, hijo del cantante Jon Bon Jovi. “Quiero una familia grande, yo soy una de cuatro hermanos y él también. Somos 50-50 en todo. Por eso estoy tan agradecida de tenerlo como compañero en esta vida: es el papá más increíble”.

Brown también se refirió a la decisión de proteger la privacidad de su hija y sostuvo que no revelará información como el nombre o detalles de la pequeña. “Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia. No me corresponde exponerla a la fama contra su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo como yo lo hice de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña, como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”.