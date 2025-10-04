Suscríbete
Travel

La ruta perfecta de 3 días en Roma para principiantes

¿Qué ver en Roma en tu primera visita? Del Coliseo a la Fontana di Trevi, un itinerario de 3 días para aprovechar cada minuto

October 04, 2025
Roma - Emily en París

Instagram: Emily In Paris.

Roma no se recorre en un día, ni en una semana. La Ciudad Eterna guarda siglos de historia, arte y cultura en cada rincón. Pero si es tu primera vez y solo cuentas con tres días, no te preocupes: con un itinerario bien organizado podrás descubrir sus joyas más emblemáticas, desde el Coliseo hasta el Vaticano, sin dejar de lado la magia de sus plazas y barrios. Aquí te compartimos la ruta ideal para aprovechar al máximo tu visita.

Día 1: Roma Imperial y el corazón histórico

Comienza tu viaje en el Coliseo, el anfiteatro más famoso del mundo, donde aún resuenan las historias de gladiadores. Recorre el Foro Romano y el Palatino, escenarios clave del Imperio.

Por la tarde, acércate a la Piazza Venezia y sube al Altar de la Patria para disfrutar de vistas únicas. Finaliza el día en la Fontana di Trevi: lanza una moneda y asegura tu regreso a Roma.

El Coliseo - Roma

Alexander Spatari/Getty Images

Día 2: El Vaticano y la Roma Barroca

Dedica este día a la espiritualidad y al arte. Inicia en la Plaza de San Pedro y entra en la Basílica, donde la cúpula de Miguel Ángel te dejará sin aliento. No te pierdas los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, con los frescos más famosos del Renacimiento.

Al caer la tarde, recorre la Piazza Navona, admira sus fuentes barrocas y visita el Panteón de Agripa, una joya arquitectónica que sigue fascinando.

El Vaticano

Suttipong Sutiratanachai/Getty Images

Día 3: Plazas, miradores y gastronomía

En tu último día, visita la Plaza de España y sube por su icónica escalinata. Luego, explora el Trastevere, barrio bohemio lleno de trattorias y calles pintorescas.

Cierra el viaje en la colina del Gianicolo, uno de los mejores miradores de Roma, ideal para despedirse de la ciudad con una panorámica inolvidable.

Roma

Artur Debat/Getty Images

Tres días bastan para enamorarse de Roma. Este itinerario combina historia, arte, gastronomía y experiencias locales para que tu primera visita sea inolvidable. La Ciudad Eterna no se olvida: cada plaza, cada monumento y cada callejuela te invitan a volver una y otra vez.

Roma Italia
