“Mi voz siempre me delata”, Belinda confiesa cómo la reconocen en la calle y recuerda Cheetah Girls 2

Durante una entrevista reciente, Belinda confesó que aunque intente pasar desapercibida, siempre hay algo que la delata: su voz.

Cada vez que voy a cualquier lugar me dicen: ¿tú también eres de Cheetah Girls? Y es por mi voz. La gente la reconoce de inmediato. Si estoy en el aeropuerto o en algún sitio intentando estar low-key, en cuanto digo algo, me reconocen. Belinda.

Su canción favorita de Cheetah Girls 2

Belinda recordó con nostalgia su participación en Cheetah Girls 2 (2006), cinta de Disney Channel que grabó en Barcelona junto a Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Sabrina Bryan y Kiely Williams.

Michael Tran Archive/FilmMagic

La artista reveló que su tema favorito de la película es “Amigas Cheetahs”, canción que se convirtió en un himno de amistad para toda una generación.

Me encanta esa canción. Amo todas, pero tengo grandes recuerdos de ese proyecto Belinda.

¿Habrá reencuentro de Cheetah Girls?

Ante la pregunta sobre un posible reencuentro del grupo, Belinda no dudó en mostrar entusiasmo, aunque sin confirmar nada:

No lo sé, me encantaría. Belinda.

Michael Tran Archive/FilmMagic

Años después de Cheetah Girls 2, Belinda sigue siendo recordada por su participación en el proyecto. Una marca única que la acompaña en su carrera y que, junto con su talento, continúa conquistando generaciones.