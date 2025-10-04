Suscríbete
“Mi voz siempre me delata”, Belinda confiesa cómo la reconocen en la calle y recuerda Cheetah Girls 2

Las fotografías de Belinda en 2006 no hacen más que recordar por qué es un ícono en México, la cantante confesó que la gente la reconoce por su papel en esta película

October 04, 2025 • 
Tania Franco
Disney Channel - Belinda en "The Cheetah Girls 2"

Michael Tran Archive/FilmMagic

Durante una entrevista reciente, Belinda confesó que aunque intente pasar desapercibida, siempre hay algo que la delata: su voz.

Cada vez que voy a cualquier lugar me dicen: ¿tú también eres de Cheetah Girls? Y es por mi voz. La gente la reconoce de inmediato. Si estoy en el aeropuerto o en algún sitio intentando estar low-key, en cuanto digo algo, me reconocen.
Belinda.

Su canción favorita de Cheetah Girls 2

Belinda recordó con nostalgia su participación en Cheetah Girls 2 (2006), cinta de Disney Channel que grabó en Barcelona junto a Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Sabrina Bryan y Kiely Williams.

Disney Channel - Belinda "The Cheetah Girls 2"

Michael Tran Archive/FilmMagic

La artista reveló que su tema favorito de la película es “Amigas Cheetahs”, canción que se convirtió en un himno de amistad para toda una generación.

Me encanta esa canción. Amo todas, pero tengo grandes recuerdos de ese proyecto
Belinda.

¿Habrá reencuentro de Cheetah Girls?

Ante la pregunta sobre un posible reencuentro del grupo, Belinda no dudó en mostrar entusiasmo, aunque sin confirmar nada:

No lo sé, me encantaría.
Belinda.

Disney Channel - Belinda - "The Cheetah Girls 2"

Michael Tran Archive/FilmMagic

Años después de Cheetah Girls 2, Belinda sigue siendo recordada por su participación en el proyecto. Una marca única que la acompaña en su carrera y que, junto con su talento, continúa conquistando generaciones.

belinda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
