Cazzu habla del futuro que desea para su hija Inti y la injusticia a la que se enfrentará cuando crezca

Inti ya cumplió dos años, y su madre Cazzu ha estado pendiente de su crianza a pesar de su separación con Christian Nodal.

En una entrevista, la rapera habló de la esperanza que tiene en el futuro para su hija, y aseguró que uno de los retos más grandes será el de lidiar con la etiqueta de “la hija de”, por sus famosos padres, conocidos en la industria musical.

“Yo creo que ella va a crecer con un montón de otro tipo de injusticias como “la hija de”, y eso siento que va a ser un camino que se va a construir y lo voy de a poquito construyendo, no me voy a adelantar. Pero yo espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”.

En este sentido Cazzu agregó que tiene la convicción de que la pequeña elegirá un camino distinto al de sus padres, “me cuesta imaginarme a Inti tan grande. Yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía, que lo único que me interesa es preservar sus valores”, mencionó a la edición colombiana de Marie Claire.

“Esto es lo que a mí me gustaría, que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importan los otros, que le importa el mundo que la rodea, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco”.

Por otro lado, reafirmó lo feliz que se siente en su faceta de mamá, “estoy muy feliz, soy mamá, saqué mi nuevo disco. Ha sido un año de experiencias nuevas para mí, filmé una película, cambió un poco mi música, me encanta. Estoy en estos momentos de descubrimientos”.

Además, Cazzu reveló que su hija imita sus gestos y expresiones. “No habla, pero balbucea bastante bien, pero los tonos son iguales a los míos, la forma en la que lo dice”.

