Kim Kardashian revela su cita más incómoda

Durante su visita al programa de Jimmy Fallon, Kim Kardashian compartió una anécdota que dejó a todos riendo: su cita más incómoda ocurrió antes de que Keeping Up with the Kardashians existiera.

Según relató, su mamá Kris Jenner organizó la cita, solo que a Kim le dijo que sería una entrevista de trabajo, y a él, un productor reconocido, le dijo que sería una date.

Llegué súper preparada, con mi currículum en la mano, hablando de lo que quería hacer. A los cinco minutos me di cuenta de que no era lo que pensaba... Kim Kardashian.

La intervención de Kris Jenner

La historia se volvió aún más divertida cuando Kris Jenner, su madre y manager, intervino en la conversación revelando un detalle adicional: el hombre en cuestión era ganador de un premio Emmy y para “ganar puntos con su hija” le preguntó algo a Kris que la dejó perpleja.

¿Ayudaría si traigo mi Emmy conmigo? Kris Jenner.

Edward Berthelot/GC Images

¿Hubo química?

Fallon preguntó si había existido algún tipo de conexión entre Kim y el misterioso productor, a lo que ella respondió con un rotundo “No”. Además, confesó que el hombre nunca supo la verdad de lo que había pasado hasta muchos años después.

Cuando se le cuestionó si confiaría nuevamente en que su madre le organizara una cita, Kim dijo que sí: “Confiaría en su consejo, por supuesto”. Mientras que Khloé, entre risas, admitió: “Yo no soy conocida por elegir bien”.