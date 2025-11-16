Suscríbete
Entretenimiento

¿Qué pasó con el actor que interpretó a Peeta en “Los Juegos del Hambre’”?

Pasó de ser parte de una de las sagas que fueron un fenómeno mundial a desaparecer del foco mediático

November 16, 2025 • 
Tania Franco
¿Qué pasó con el actor que interpretó a Peeta en Los Juegos del Hambre? Josh Hutcherson

Murray Close/Getty Images

Durante años, millones de fans se preguntaron qué fue de Josh Hutcherson, el actor que dio vida al inolvidable Peeta Mellark en “Los Juegos del Hambre”. Aunque su rostro marcó a toda una generación, su carrera y su vida personal tomaron un rumbo muy distinto al que muchos imaginaban.

Los Juegos del Hambre

El fanatismo por esta saga es indescriptible. Todos querían ver la adaptación, y el anuncio del reparto en 2011 desató euforia: Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson

Murray Close/Getty Images

La película fue un éxito rotundo y convirtió al elenco en superestrellas. Pero también trajo consecuencias. Los fans cruzaron líneas, creando rumores, presionando en redes y llegando a invadir su privacidad. Josh confesó después que no se sentía cómodo con tanta atención.

Un amor real en medio de la fama

En 2013, durante el rodaje de “Escobar: Paraíso Perdido”, conoció a la actriz española Claudia Traisac.

Claudia Traisac y Josh Hutcherson

Noel Vasquez

Pero en medio del furor de “Los Juegos del Hambre”, algunos fans comenzaron a enviar mensajes negativos a Claudia por una relación que aún no era pública. Esto pudo haber sido una de las razones por las que la pareja no confirmó su relación hasta 2015, manteniendo todo en la mayor privacidad posible.

¿Dónde está Josh Hutcherson hoy?

Actualmente, Josh lleva una vida mucho más tranquila entre Madrid y Estados Unidos, trabajando en proyectos selectivos, actuando, dirigiendo y produciendo, pero sin perseguir el superestrellato.

Claudia Traisac y Josh Hutcherson

Jeff Vespa/WireImage

Ha vuelto a la actuación comercial con algunos proyectos recientes como “Five Nights at Freddy’s” (2023), pero lo hace a su ritmo, escogiendo historias y personajes que le entusiasman sin sacrificar su privacidad.

Los Juegos Del Hambre película
