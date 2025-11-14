Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan el tráiler de “Cumbres Borrascosas”

Dirigida por Emerald Fennell, esta versión del clásico de Emily Brontë mezcla el amor más visceral con una estética poderosa, escenarios al borde del abismo y una química que enciende la pantalla.

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la cinta que promete ser una de las más comentadas en los próximos meses. El pasado 3 de septiembre Warner Bros sorprendió con el acalorado teaser de la nueva adaptación de “Cumbres borrascosas”, con los famosos actores como protagonistas de lo que se presenta como “una audaz y original reinterpretación de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos”.

La directora dio pistas de que esta obra va a seguir la línea erótica y disruptiva de sus anteriores cintas. Ahora, el lanzamiento del tráiler ha ofrecido un vistazo más amplio a la emblemática historia ideada por Emily.

El nuevo clip lanzado por Warner muestra la tumultuosa relación de Heathcliff y Catherine Earnshaw, dos amigos de la infancia cuyo intenso vínculo desembocará en su ruina. Además de mostrar una puesta en escena cargada de erotismo y simbolismo visual.

Los protagonistas son dos almas unidas desde niños que se ven arrastrados por una relación tan apasionada como destructiva.

Esta historia de deseo y venganza es una de las más trágicas y sombrías de la literatura gótica.