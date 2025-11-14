Suscríbete
Entretenimiento

Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan el tráiler de “Cumbres Borrascosas”

El drama gótico más esperado regresa al cine desatando una tormenta de pasión y venganza

November 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg

Dirigida por Emerald Fennell, esta versión del clásico de Emily Brontë mezcla el amor más visceral con una estética poderosa, escenarios al borde del abismo y una química que enciende la pantalla.

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la cinta que promete ser una de las más comentadas en los próximos meses. El pasado 3 de septiembre Warner Bros sorprendió con el acalorado teaser de la nueva adaptación de “Cumbres borrascosas”, con los famosos actores como protagonistas de lo que se presenta como “una audaz y original reinterpretación de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos”.

La directora dio pistas de que esta obra va a seguir la línea erótica y disruptiva de sus anteriores cintas. Ahora, el lanzamiento del tráiler ha ofrecido un vistazo más amplio a la emblemática historia ideada por Emily.

El nuevo clip lanzado por Warner muestra la tumultuosa relación de Heathcliff y Catherine Earnshaw, dos amigos de la infancia cuyo intenso vínculo desembocará en su ruina. Además de mostrar una puesta en escena cargada de erotismo y simbolismo visual.

Los protagonistas son dos almas unidas desde niños que se ven arrastrados por una relación tan apasionada como destructiva.

Esta historia de deseo y venganza es una de las más trágicas y sombrías de la literatura gótica.

Margot Robbie Jacob Elordi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
nina-rubin-alejandra-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Nina Rubín inicia su nueva etapa como tatuadora
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ana-de-armas-nuevo-noviojpg
Entretenimiento
Ana de Armas es captada junto a un atractivo hombre en Los Ángeles
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WEB__HL_0695.jpg
Entretenimiento
La carrera más divertida de la Navidad regresa: The Santa Run 2025
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-maria-angelica-.vale.jpg
Entretenimiento
Angélica María habla del divorcio de su hija Angélica Vale y Otto Padrón
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cynthia-erivo-ariana-grande.jpeg
Entretenimiento
Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande de tenso momento
Un fan se lanzó sobre Ariana en la premiere mundial de “Wicked: For Good”
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nominados-cuando-donde-ver-latin-grammy.jpg
Entretenimiento
Dónde y a qué hora ver los Latin Grammy 2025
La gala más esperada de la música latina llega a Las Vegas con grandes sorpresas
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-hungria.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe Hungría es hospitalizada a días del certamen en Tailandia
En un comunicado, la organización húngara habló de la ausencia de su reina en las actividades durante la concentración
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-christian-nodal-boda-religiosajpg
Entretenimiento
Christian Nodal confirma su boda religiosa con Ángela Aguilar
El cantante sonorense dijo que preparan una celebración especial, luego de que la hija de Pepe Aguilar revelara que se van a casar en mayo
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
adele
Entretenimiento
Adele debutará como actriz en la adaptación de Anne Rice: “Un grito al cielo”
La cantante comenzará su carrera como actriz, y lo hará de la mano de Tom Ford. El director adaptará la famosa novela: “Cry to Heaven”, que también contará con la actuación de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Owen Cooper
November 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez