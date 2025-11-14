Stella Banderas, hija de Antonio Banderas comparte las fotos que no habíamos visto de su boda

A casi un mes de su boda, Stella Banderas publicó una serie de fotos de su boda con Alex Gruszynski. Junto al carrusel de fotos, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith agradeció a su familia y a sus amigos su compañía en la experiencia que describió como “la más sagrada, cálida y especial de su vida”.

En las imágenes podemos ver fotos nunca antes vistas, como a su padre llevarla al altar, momentos con su esposo y detalles de la decoración del antiguo monasterio, así como la presencia de su media hermana Dakota Johnson, quien fungió como su dama de honor.

En la publicación, la novia escribió a sus padres, “gracias por ser las personas más geniales, generosas y amorosas del mundo”, y a quienes hicieron del enlace una “jornada llena de amor y abrazo familiar”.

“Alex y yo queríamos honrar el ritual de una boda para enfatizar la intención y el poder de las palabras. Y crear un espacio donde nuestros amigos y familia puedan reunirse y crear nuevos recuerdos juntos y divertirse lo más posible. Todo el mundo apareció para nosotros de una manera que nunca podría haber imaginado”, expresó.

Por otro lado, su madre, la actriz Melanie Griffith aprovechó la oportunidad para compartir en sus redes sociales un emotivo álbum con imágenes de la boda de su hija. “Stella y Alex están casados. Esto fue el momento más alegre, amoroso, dulce y magnífico. Tanto amor”, escribió.

En las fotos aparece Stella y Alex en su vals, así como momentos de complicidad entre Melanie y su hija antes de la boda.Además de una foto de Dakota abrazando a su hermana menor en este día tan especial.