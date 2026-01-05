Suscríbete
Guillermo del Toro sufre la muerte de su hermano

Durante la ceremonia de los Premios de cine de Palm Spring, el cineasta dio a conocer la triste noticia

Enero 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
AFP

El cineasta mexicano recibió el Visionary Award, homenajeado por su trabajo en “Frankestein”, aunque fue una noche emotiva para su carrera, Guillermo del Toro confesó que tanto él como su familia, atravesaban un momento difícil por la muerte de su hermano.

Cuando llegó el momento de recibir el galardón, el mexicano subió al escenario entre aplausos y en su discurso habló de la reciente pérdida, “hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”, dijo visiblemente conmovido. Del Toro evitó dar detalles del fallecimiento, pero explicó que decidió asistir al evento porque la cinta conecta directamente con la situación que vive, pues habla del duelo y la transformación.

“La película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la última parte de la película, que dice el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante”.

Del Toro cerró su mensaje en la 37ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, diciendo, “puede que no esté en algunas funciones, pero no en esta. Estoy aquí porque esto es familia. La vida te da una familia en el camino”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
