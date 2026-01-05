Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Arrancó la temporada de premiaciones del año con la entrega número 31 de los Critics Choice Awards, que celebró lo mejor del cine, la televisión y el streaming.
CINE
Mejor película
Una batalla tras otra
Mejor actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Mejor actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Mejor actor de reparto
Jacob Elordi – Frankenstein
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan – Weapons
Mejor actor/actriz joven
Miles Caton – Sinners
Mejor director
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Mejor guión original
Ryan Coogler – Sinners
Mejor guión adaptado
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor casting
Francine Maisler – Sinners
Mejor fotografía
Adolpho Veloso – Train Dreams
Mejor diseño de producción
Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
Mejor edición
Stephen Mirrione – F1
Mejor diseño de vestuario
Kate Hawley – Frankenstein
Mejor peluquería y maquillaje
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
Mejores efectos visuales
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash
Mejor stunts (actor de riesgo)
Wade Eastwood – Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final
Mejor película de animación
KPop Demon Hunters
Mejor comedia
The Naked Gun
Mejor película de lengua extranjera
El agente secreto (Brasil)
Mejor canción
Golden – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunter
Mejor banda sonora
Ludwig Göransson – Sinners
Mejor sonido
Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1
Mejor telefilm
Bridget Jones: Mad About the Boy
TELEVISIÓN
Mejor serie de drama
The Pitt
Mejor actor de drama en una serie
Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz de drama en una serie
Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de drama
Tramell Tillman – Severance
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
Katherine LaNasa – The Pitt
Mejor miniserie
Adolescencia
Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Stephen Graham – Adolescencia
Mejor Actriz en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Sarah Snook – All Her Fault
Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Owen Cooper – Adolescencia
Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión
Erin Doherty – Adolescence
Mejor serie de comedia
The Studio
Mejor Actor en una Serie de Comedia
Seth Rogen - The Studio
Mejor Actriz en una Serie de Comedia
Jean Smart – Hacks
Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia
Ike Barinholtz – The Studio
Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia
Janelle James – Abbott Elementary
Mejor serie extranjera
El juego del calamar (Corea del Sur)
Mejor serie animada
South Park
Mejor talk show
Jimmy Kimmel Live!
Mejor serie de variedades
Last Week Tonight with John Oliver
Mejor especial de comedia
SNL50 - The Anniversary Special