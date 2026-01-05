Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Arrancó la temporada de premiaciones del año con la entrega número 31 de los Critics Choice Awards, que celebró lo mejor del cine, la televisión y el streaming.

CINE

Mejor película

Una batalla tras otra

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor de reparto

Jacob Elordi – Frankenstein

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan – Weapons

Mejor actor/actriz joven

Miles Caton – Sinners

Mejor director

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Mejor guión original

Ryan Coogler – Sinners

Mejor guión adaptado

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor casting

Francine Maisler – Sinners

Mejor fotografía

Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor diseño de producción

Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein

Mejor edición

Stephen Mirrione – F1

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley – Frankenstein

Mejor peluquería y maquillaje

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein

Mejores efectos visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash

Mejor stunts (actor de riesgo)

Wade Eastwood – Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final

Mejor película de animación

KPop Demon Hunters

Mejor comedia

The Naked Gun

Mejor película de lengua extranjera

El agente secreto (Brasil)

Mejor canción

Golden – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunter

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson – Sinners

Mejor sonido

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1

Mejor telefilm

Bridget Jones: Mad About the Boy

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

The Pitt

Mejor actor de drama en una serie

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz de drama en una serie

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Tramell Tillman – Severance

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Katherine LaNasa – The Pitt

Mejor miniserie

Adolescencia

Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Stephen Graham – Adolescencia

Mejor Actriz en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Sarah Snook – All Her Fault

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Owen Cooper – Adolescencia

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión

Erin Doherty – Adolescence

Mejor serie de comedia

The Studio

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Seth Rogen - The Studio

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Janelle James – Abbott Elementary

Mejor serie extranjera

El juego del calamar (Corea del Sur)

Mejor serie animada

South Park

Mejor talk show

Jimmy Kimmel Live!

Mejor serie de variedades

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial de comedia

SNL50 - The Anniversary Special

