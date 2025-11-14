El conmovedor discurso de Karol G en los Latin Grammy 2025

Karol G se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Latin Grammy 2025 al llevarse el premio a Canción del Año por su éxito mundial “Si antes te hubiera conocido”. Pero además del reconocimiento, la artista regaló uno de los momentos más poderosos de la noche con un discurso conmovedor que rápidamente se volvió tendencia.

Últimamente todo el mundo tiene una opinión, mucha gente profesional opinando de qué deben y qué no deben hacer las personas, qué deben usar, qué no deben usar, cómo se deben vestir, cómo deben hacer lo que sea. Karol G.

La artista explicó que esa presión llegó a afectarla profundamente:

Empecé a sentirme que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien, y que estaba perdiendo mi magia, que estaba perdiendo el encanto. Karol G.

En medio de esa crisis personal, Karol G encontró la respuesta en lo esencial. Volver a la raíz, y volver a la intención, y volver al propósito. Su mensaje, cargado de humildad y verdad, resonó entre sus fans y entre artistas que también lidian con la constante mirada del público.

No lo digo por mí, lo digo porque hay un montón de personas en la casa pensando que no son buenas o que no son suficientemente profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, olvídense del ruido. Karol G.

Con su mensaje, Karol G recordó que el éxito cobra más sentido cuando se construye desde la autenticidad y la convicción personal.