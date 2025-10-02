Suscríbete
El gesto de Blake Lively en la boda de Selena Gomez que evidencia su distanciamiento con Taylor Swift

La actriz de Gossip Girl, quien era una de las mejores amigas de Taylor Swift fue clara con sus decisiones

October 02, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift - Blake Lively y Selena Gomez

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco no solo dejó momentos inolvidables para los fans, también encendió las alarmas sobre una ya conocida tensión entre dos de las amistades más mediáticas de Hollywood: Blake Lively y Taylor Swift.

¿Coincidencia o indirecta?

Cuando Selena compartió en redes sociales un carrusel con sus tres vestidos de novia que lució en su gran día. Entre los miles de likes, destacó uno en particular: el de Blake Lively.

Sin embargo, lo curioso llega cuando los seguidores empezaron a revisar los likes en las publicaciones del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce. La sorpresa fue mayúscula: el like de Blake no aparece por ningún lado.

Taylor Swift y Blake Lively

Lo cierto es que la ausencia del like no pasó desapercibida, especialmente porque Blake era considerada hasta hace muy poco una de las amigas más cercanas de Taylor.

La batalla legal que inició Blake Lively en contra de Justin Baldoni fue solo el inicio del fin de una de las amistades más mediáticas.

Comunicóloga en Medios Digitales
