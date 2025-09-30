Ella es la hija mayor de Alexis Ayala que entró por 24 hrs a La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala no esperaba la sorpresa de reencontrarse con su hija Stephanie, quien entró a la Casa de los Famosos México durante 24 horas para convivir con los habitantes finalistas de la tercera temporada del reality.

Stephanie Ayala es fruto de la pasada relación del actor con la actriz Beatriz Zazueta. La joven decidió seguir los pasos de sus padres, aunque lo hizo construyendo su propio camino en la industria, incursionando en la actuación.

Stephanie participó telenovelas mexicanas como La sombra del pasado. Posteriormente, decidió mudarse a Estados Unidos y orientar su vida profesional hacia el sector de la hotelería y el turismo, dejando a un lado su carrera como actriz.

Además, en redes sociales es influencer; comparte contenido de estilo de vida y viajes.

La madre de Stephanie Ayala fue actriz de televisión y teatro, conocida por participar en producciones como Papá soltero y Hasta que la muerte nos separe. Tras el nacimiento de su hija, Zazueta optó por mantenerse alejada del ojo público y dedicarse a la crianza de su hija.