Suscríbete
Entretenimiento

Ella es la hija mayor de Alexis Ayala que entró por 24 hrs a La Casa de los Famosos México

Stephanie Ayala y su padre, el actor Alexis Ayala se reencontraron luego de dos años de no verse

September 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-hija-stephanie-ayala-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpg

Alexis Ayala no esperaba la sorpresa de reencontrarse con su hija Stephanie, quien entró a la Casa de los Famosos México durante 24 horas para convivir con los habitantes finalistas de la tercera temporada del reality.

Stephanie Ayala es fruto de la pasada relación del actor con la actriz Beatriz Zazueta. La joven decidió seguir los pasos de sus padres, aunque lo hizo construyendo su propio camino en la industria, incursionando en la actuación.

Stephanie participó telenovelas mexicanas como La sombra del pasado. Posteriormente, decidió mudarse a Estados Unidos y orientar su vida profesional hacia el sector de la hotelería y el turismo, dejando a un lado su carrera como actriz.

Además, en redes sociales es influencer; comparte contenido de estilo de vida y viajes.

La madre de Stephanie Ayala fue actriz de televisión y teatro, conocida por participar en producciones como Papá soltero y Hasta que la muerte nos separe. Tras el nacimiento de su hija, Zazueta optó por mantenerse alejada del ojo público y dedicarse a la crianza de su hija.

Alexis Ayala La casa de los famosos Stephanie Ayala
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
claudia-martin-baby-shower.jpeg
Entretenimiento
Claudia Martín celebra su baby shower en su ciudad natal
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Keith Urban y Nicole Kidman
Entretenimiento
Esta podría ser la razón por la que Keith Urban le habría pedido el divorcio a Nicole Kidman
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
galilea-montijo-vestido-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo llevó un impactante vestido a la última gala de eliminación de LCDLFM
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fernando Canttori y Lola Tung - Benito y Belly
Entretenimiento
Fernando Cattori revela su conexión con Lola Tung fuera de cámaras
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
tillu-norwood-IA-acriz.jpeg
Entretenimiento
Ella es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA que sacude Hollywood
Creada por inteligencia artificial ya forma parte de los planes de algunas agencias de Hollywood
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-bieber-selena-gomez-1200x675.jpg
Entretenimiento
Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras su ex Selena Gomez se casaba con Benny Blanco
Este fin de semana, la actriz y el productor musical celebraron su enlace en California
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Bieber, Selena Gomez y benny Blanco
Entretenimiento
De Justin Bieber a Benny Blanco: la confesión más honesta de Selena Gomez
Las revelaciones que Selena hizo en 2024 sobre su pasado amoroso cobran un nuevo sentido tras su boda con Benny Blanco, revela heridas que vivió con Justin Bieber
September 28, 2025
 · 
Tania Franco
amores-perros-pelicula.jpeg
Entretenimiento
“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial
Una de las cintas más conocidas del cine mexicano regresa a la gran pantalla, y lo hará en el Palacio de Bellas Artes
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-divorcio-ben-affleck.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lopez reflexiona sobre su divorcio de Ben Affleck
La intérprete destacó que el fin de su relación la llevó a reinventarse para fortalecer su compromiso con su familia y carrera
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez