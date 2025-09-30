Suscríbete
Jennifer Lawrence confiesa si es Team Conrad o Team Jeremiah en The Summer I Turned Pretty

La actriz sorprendió al revelar de qué lado está en el triángulo amoroso más comentado de la serie

September 30, 2025 • 
Tania Franco
La fiebre por The Summer I Turned Pretty sigue más viva que nunca. Tras tres temporadas que conquistaron a millones de fanáticos, la serie juvenil de Amazon Prime llegó a su final, pero no sin antes confirmar que la historia dará un nuevo giro en formato de película.

En medio de esta emoción, Jennifer Lawrence fue cuestionada sobre el eterno dilema del fandom: ¿Team Conrad o Team Jeremiah? La actriz respondió durante una entrevista en la que estaba acompañada por Robert Pattinson —quien confesó no haber visto la serie— y no dudó en sincerarse.

Mis amigos me ordenaron no decir esto. Pero soy Team Jeremiah. Creo que Conrad es tóxico. Confesar su amor la noche antes de su boda es enfermizo. Soy Team Jeremiah, sin duda.
Jennifer Lawrence.

Entre risas por parte de Pattinson y una cara de confusión al no entender nada de la confesión de Jennifer Lawrence, el comentario de la actriz se suma a la conversación global en redes sociales, donde miles de seguidores ya toman partido y comparten sus momentos favoritos de la serie.

Con el final de la serie y la noticia de la película en camino, The Summer I Turned Pretty sigue marcando tendencia en el entretenimiento juvenil. Y ahora, con Jennifer Lawrence declarando abiertamente que es Team Jeremiah, la conversación promete escalar a otro nivel entre fans y celebridades.

