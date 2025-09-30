Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico por el príncipe William

El príncipe William otorgó el título de Caballero del Imperio Británico al actor Gary Oldman, en una ceremonia realizada en el castillo de Windsor, en la que también fueron distinguidas la actriz Samantha Morton, y Rachel Daly, futbolista de la selección inglesa, quien ganó la Eurocopa en 2022.

A partir de ahora su nombre llevará el Sir Gary Oldman, quien nació en Londres, Inglaterra el 21 de marzo de 1958. Oldman es un actor de 67 años de edad que fue reconocido por su trayectoria artística en la que ha interpretado a Winston Churchill, primer ministro británico, o a Sid Vicious, miembro de la banda de punk The Sex Pistols.

Su trayectoria abarca proyectos de cine y series de televisión. El ahora sir, debutó como director con la película titulada Violento y profano, una cinta autobiográfica sobre su infancia, obra aclamada por la crítica como un filme emotivo.

Por Violento y profano, obtuvo dos premios Bafta en las categorías Mejor Película Británica y Mejor Guion Original en 1998. Por su papel en El Topo, Gary Oldman ganó un Premio Oscar y un BAFTA en la categoría Mejor Actor, en 2012. Seis años después, en 2018, Oldman se coronó con otro Oscar y otro Bafta por la película Las horas más oscuras, en las que interpretó a Winston Churchill.