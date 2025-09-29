Galilea Montijo llevó un impactante vestido a la última gala de eliminación de LCDLFM

Galilea Montijo ha dado de qué hablar por sus impresionantes looks que destacan su belleza en el escenario de las galas de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Este domingo. la conductora llevó un look que acaparó todas las miradas. Se trata de un espectacular vestido diseñado por Saúl Tello y su casa, Narciza Severa.

Un vestido que combinó sensualidad y elegancia con detalles de alta costura que hicieron lucir impresionante a la famosa. La prenda está compuesta por un corset metálico con pedrería brillante que aporta un toque sofisticado, el cual se complementó con una falda marrón de tela fluida y abertura lateral dejando al descubierto su pierna al caminar, resaltando su silueta.

Para complementar, llevó unos zapatos de tacón alto en tono nude, mientras que su cabello lució con ondas largas y sueltas, mientras que el maquillaje destacó con sombras cálidas y labios nude.

De acuerdo con el diseñador, el vestido de Galilea Montijo refleja la fortaleza que transmite en cada aparición. La silueta tipo body en tono bronce simboliza a una guerrera contemporánea, elegante y poderosa en cada detalle.

La estructura metálica del diseño fue concebida como una armadura moderna, resaltando su figura y proyectando seguridad. La tela en tono café con acabado vaporoso añade un contraste etéreo, evocando la conexión con sus raíces y el equilibrio de su esencia personal.

Cada piedra incrustada, colocada de forma artesanal, encierra un significado profundo: representan los aprendizajes, decisiones y desafíos que han marcado su trayectoria.