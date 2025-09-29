Suscríbete
Fernando Cattori revela su conexión con Lola Tung fuera de cámaras

El actor mexicano que interpreta a Benito en “The Summer I Turned Pretty” habla de vino, risas y caminatas parisinas al lado de la actriz que le dio vida a Belly

September 29, 2025 • 
Tania Franco
Fernando Canttori y Lola Tung - Benito y Belly

@jessepooljesse

El querido actor mexicano Fernando Cattori habla con humildad y gracia acerca de su participación en The Summer I Turned Pretty, donde interpreta a Benito. Un interés amoroso de Belly, la protagonista de la exitosa serie.

Con la que se ha visto en más de una ocasión fuera de pantalla compartiendo momentos donde se les muestra amistosos y cómplices. Cuando le preguntaron qué fue lo más memorable de grabar en París con ese cast, respondió:

Todo lo que ocurría entre escenas, siempre estábamos cotorreando. Lola Tung y yo siempre estábamos escuchando música, esa es una musical theater freak. Ella canta increíble, yo no tanto, pero armoniza bien con mi voz.
Fernando Cattori.

Belly y Benito - Fernando Cattori y Lola Tung

@jessepooljesse

También añadió que en los días donde descansaban de filmaciones, ambos se ´tomaban unos vinitos´, en la ciudad de las luces.

Íbamos a cenar, nos echábamos un par de vinos y de ahí nos íbamos caminando, cotorreando en las calles parisínas.
Fernando Cattori.

Finalmente, el actor continúa sin asimilar el gran éxito en el que tuvo participación. En su primera vez trabajando en una serie y en otro idioma. Fernando, conocido más por su trabajo en el cine, se siente agradecido por haber representado a México en una serie tan icónica.

The Summer I Turned Pretty Paris Series de streaming
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
