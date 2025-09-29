Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras su ex Selena Gomez se casaba con Benny Blanco

Mientras Selena Gomez y Benny Blanco se casaban rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos Taylor Swift- la mejor amiga de la cantante-, su ex, Justin Bieber compartió durante la tarde del sábado varias imágenes del juego de basquetbol que tuvo el viernes por la tarde en The League en Los Ángeles, además, se reportó que se reunió con Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss en un estudio de grabación.

Selena Gomez y Benny Blanco publicaron en redes sociales, inéditas fotos de su boda que se llevó a cabo en un lugar rodeado de naturaleza con mucha seguridad para garantizar la privacidad de los novios.

Lo que llamó la atención de la publicación del artista canadiense que fue pareja de Selena Gomez, fue que en la publicación que hizo donde compartió varias imágenes del juego de basquetbol que tuvo, fue que acompañó el post con “I DO”, una balada romántica sobre su matrimonio con su esposa Hailey Bieber, incluida en su nuevo álbum “SWAG”.

El título de la canción significa “sí, acepto”, mismas palabras que se pronuncian en una boda, por lo que los internautas interpretaron esta acción como un mensaje para la actriz y cantante.

“Nunca te amé más que ahora mismo. Siempre serás la persona que elija. Nadie puede tocarte, yo sí. Apúrate, ven aquí, no me hagas esperar...”, son algunas frases de la canción.