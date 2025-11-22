Suscríbete
Eugenio Derbez elogia a Guillermo del Toro tras ver Frankenstein: “Creó un monstruo más humano que nosotros”

El actor mexicano quedó profundamente impactado y habló de trabajo de Guillermo

Noviembre 21, 2025 
Tania Franco
Eugenio Derbez elogia a Guillermo del Toro tras ver Frankenstein

Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez compartió una de sus reacciones más contundentes después de asistir a la proyección de Frankenstein, la nueva cinta de Guillermo del Toro. El actor afirmó que la película “no se le sale del alma” y subrayó que Del Toro logró algo extraordinario: convertir al icónico monstruo en un personaje con una humanidad tan profunda que supera a la de muchas personas en la vida real.

Derbez también resaltó el inconfundible toque mexicano del director, ese sello emocional y cercano que, dijo, recuerda a las películas de la Época de Oro del cine nacional. Para el actor, coincidir con Del Toro y verlo transformar “las sombras en emoción pura” fue un honor y una confirmación del talento del cineasta tapatío.

Eugenio Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
