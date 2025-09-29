Suscríbete
Jennifer Lopez reflexiona sobre su divorcio de Ben Affleck

La intérprete destacó que el fin de su relación la llevó a reinventarse para fortalecer su compromiso con su familia y carrera

September 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Getty Images

La separación definitiva de Jennifer Lopez y Ben ffleck se convirtió en un punto de inflexión que redefinió la vida de la artista tanto en lo personal como en lo profesional.

La cantante y actriz reconoció que el divorcio la llevó a un comienzo de una nueva etapa de transformación y crecimiento en su historia.

Durante su participación en CBS News Sunday Morning, la artista explicó que el proceso de separación la obligó a reflexionar profundamente sobre sí misma y sus prioridades.

Jennifer Lopez reconoció que su divorcio marcó un antes y un después en su forma de ver las relaciones, llevándola a apreciar la importancia del crecimiento personal. “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me cambió, me ayudó a crecer como necesitaba. A ser más consciente de mi misma. Creo que soy una persona diferente ahora que el año pasado”.

JLO explicó que el periodo de su divorcio fue complejo por la intensidad emocional que experimentó. “Fue duro, fue una época muy difícil. Era difícil no pensar en cosas. Fueron los mejores y los peores momentos. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: '¿Cómo puedo trabajar con esto?”.

Recordemos que la relación de Lopez y Affleck tuvo varios capítulos desde que comenzó en 2002. Después de su primera ruptura en 2004, retomaron su romance años después en 2021, y se casaron en julio de 2022, primero en Las Vegas y luego en una ceremonia en Giorgia, sin embargo, su separación definitiva se dio en enero de 2025 por diferencias irreconciliables.

Jennifer López Ben Affleck
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
