Meryl Streep y las celebs que asistieron al show de Dolce&Gabbana en Milán Fashion Week

La actriz como Miranda Priestly hizo su entrada triunfal en el fashion show de la reconocida firma junto al cast de “El diablo viste a la moda 2"

September 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mery-streep-dolce&gabanna.jpeg

La firma Dolce&Gabbana presentó su colección primavera/verano 2026 bajo el concepto “PJ Obsession” que explora el atractivo de un guardarropa que fusiona la precisión masculina con la seducción femenina.

La colección reinterpreta los clásicos pijamas masculinos con un giro sensual y contemporáneo, incorporando lencería negra, detalles con pedreria y una sastrería impecable. El resultado es un nuevo lenguaje que transita entre el boudoir y la vida urbana, con la inconfundible ironía del ADN de Dolce&Gabbana.

La mujer “PJ Obsession” es segura, independiente y se mueve con naturalidad entre mundos: del dormitorio a la calle, del club a la alfombra roja. Juega a apropiarse de códigos masculinos, los mezcla con una sensualidad espontánea y los hace suyos. “PJ Obsession” celebra la libertad de difuminar los límites entre intimidad y presencia, poder y seducción. Una invitación a vestirse sin reglas.

DG_WOMAN_SHOW_SUMMER_2026__PHOTO_GORUNWAY_LOOK_61.jpg

Photo: Isidore Montag / Gorunway

DG_WOMAN_SHOW_SUMMER_2026__PHOTO_GORUNWAY_LOOK_10.jpg

Photo: Isidore Montag / Gorunway

DG_WOMAN_SHOW_SUMMER_2026__PHOTO_GORUNWAY_LOOK_28_640x480.jpg

Elementos clave

  • Pijamas de algodón: Camisas y pantalones de corte masculino, tanto oversize como entallados. Los cristales bordados y pedrería convierten la prenda más íntima en una declaración de estilo.
  • Lencería negra: Bralettes con pedreria, bustiers y culottes de encaje aparecen bajo camisas abiertas o pantalones suaves, convirtiéndose en parte esencial del look.
  • Pijamas de noche: Tejidos negros transparentes redefinen la ropa de dormir: sensualidad sofisticada pensada para ser vista.
  • Sastrería: Blazers masculinos con cortes perfectos y hombros marcados, llevadas oversize o ceñidas a la cintura, en rayas diplomáticas, mouliné y mezclas ligeras de lino-viscosa. Tonos neutros y profundos (blanco, beige, negro, marrón, burdeos) enmarcan la elegancia atemporal.
  • Esmoquin: Combinados con bralettes de encaje o tops bordados, destacan la tensión entre autoridad y seducción.
  • Animal print: Estampados y pieles de leopardo inyectan energía y libertad, subrayando la actitud rockera de la colección.
  • Outerwear: Chaquetas de cuero oversize, blazers estructurados y pieles suaves equilibran el lujo íntimo con un toque urbano.
  • Accesorios: Sandalias stiletto y slides de pelo completan el guardarropa, oscilando entre glamour y comodidad.

Paleta y materiales
Algodón premium, encaje francés, tejidos negros translúcidos, seda, cuero flexible, mezclas de lino-viscosa.
Colores: blanco puro, negro absoluto, beige, marrón, burdeos, acentos dorados y estampado de leopardo.

DG_WOMEN_SHOW_SUMMER_2026__PHOTO_GORUNWAY_FINALE_05.jpg

Invitados presentes en el show:
Meryl Streep, Stanley Tucci, Simone Ashley, Naomi Campbell, Andrés Baida, Michele Morrone, Gavin Casalegno , Achille Lauro, Valentina Zenere, Celeste Dalla Porta, Kitty Spencer, Clara McGregor, Sasha Meneghel, Maìsa, Doyoung, Mun Kayoung.

Meryl Streep Dolce&Gabbana
