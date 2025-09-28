Selena Gomez celebra su boda con un vestido espectacular de Ralph Lauren

Tras dos años de relación, Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en una boda con sus seres queridos más allegados, entre ellos Taylor Swift, la mejor amiga de la actriz. La feliz noticia la dio a conocer la artista en sus redes sociales donde compartió un post con imágenes inéditas de la boda.

Aunque todo se manejó con suma discreción, esto es lo que se sabe del enlace de la actriz y el productor musical.

La unión matrimonial se celebró en una finca elegante y minimalista, donde se montaron dos carpas, una para el brindis y la fiesta, y otra para el altar donde se celebró la ceremonia con estrictas medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los novios.

La boda tuvo como invitados a estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.

Selena Gomez eligió para este día tan especial un vestido de satén con cuello halter y bordados, mientras que el novio optó por un elegante esmoquin negro, ambos de la firma Ralph Lauren.

Su historia de amor se remonta a 2010 durante la producción del álbum “Revival” de Selena donde comenzaron a tener una relación laboral. Nueve años después colaboraron en el video musical de “I Can’t Get Enough”, sin embargo, fue en 2023 cuando cupido los flechó y empezaron a salir. En diciembre de ese mismo año, la cantante confirmó su relación en redes sociales. Un año después, en diciembre del año pasado, Benny le propuso matrimonio a Selena y este sábado llegaron al altar.