Mamá de Justin Bieber alerta a seguidores del cantante por este mensaje

Justin Bieber ha atravesado momentos difíciles; durante meses se ha especulado sobre la salud mental y su matrimonio con Hailey, madre de su hijo.

En medio de esta situación, la madre del canadiense compartió un emotivo mensaje en el que ha elevado una oración a favor de su famoso hijo. “Te animamos y oramos por ti siempre, Justin. Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en nombre de Jesús”, se lee en el mensaje que evidenció su fe y su gran amor hacia el cantante.

“Espíritu santo, rodéalo de verdad, luz y protección. Sana toda herida en su corazón, mente y cuerpo, visible e invisible, restaura lo que le han robado y cúbrelo de plenitud”, continuó Pattie en su oración. “Llénalo hasta rebosar de tu amor y consuelo. Sigue elevándolo como una voz para tu reino...”.

La escritora conmovió a los internautas con esta conmovedora oración dedicada a su hijo, en la que pidió por su salud emocional, espiritual y física, mientras Justin Bieber se prepara para encabeza el festival Coachella 2025.

En la publicación aparecen fotos del cantante en los campos del festival en Indio, California. En una de las imágenes, el intérprete aparece con una camiseta con la leyenda “Pray for me (recen por mí)”.

La madre del artista, autora del libro Nowhere but Up: The Story of Justin Bieber’s Mon, cerró su plegaria con un deseo profundo: “silencia toda voz que no venga de ti, y que su vida sea un testimonio valiente de tu poder, amor y gracia sanadora"-

El posteo de Pattie despertó preocupación y respaldo entre los fans, sobre si estaba ocurriendo alguna situación en particular. Hasta ahora el famoso no ha declarado nada al respecto.