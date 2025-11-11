Suscríbete
Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían terminado entre rumores de infidelidad

Una periodista argentina reveló que el cantante habría cancelado su boda con su prometida por una joven fan

November 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Al parecer se suspendieron los planes de boda que tenían Cristian Castro y Mariela Sánchez, quienes hace unos días revelaron que se casarían en febrero de 2026. Sin embargo, los planes se vinieron abajo tras sospechas de infidelidad por parte del cantante, lo que llevó a Mariela a poner fin a su relación.

Según la periodista que reveló la noticia, Cristian Castro habría sido captado con otra mujer en las calles de Mendoza, Argentina. La joven de Formosa, está vinculada al club de fans de Cristian.

Al respecto, Mariela Sánchez dijo a la prensa, “la verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días”.

“Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir... estoy muy triste”, añadió sobre el video donde se observa a Castro caminando de la mano con otra mujer.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la pareja se separa, desde que inició su relación han sido muy inestables y han pasado por varias rupturas y reconciliaciones.

