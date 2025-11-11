Suscríbete
Ex de Belinda le pide disculpas tras polémica por su libro

Luego de contrademandar a la cantante, Lupillo se disculpó

November 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El ex de Belinda encendió un pleito legal tras el lanzamiento de su libro autobiográfico “Tragos Amargos”, donde habló de la relación que tuvo con la cantante, mientras eran coaches de “La Voz México”.

La cantante demandó a Lupillo por “violencia digital” y “mediática” donde a su vez exigía que eliminara las fotos que estaban en su libro, donde aparecían juntos”. El intérprete contrademandó a la artista por “falsedad de declaraciones”.

Sin embargo, a casi dos meses de haber iniciado la fuerte polémica, Lupillo se sinceró y reveló que jamás quiso hacerle un mal a Belinda, por lo que le pidió disculpas.

“Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie, de mis exes de ninguna manera, si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública, pero también cuando estoy obligado a defenderme por mis hijos”, dijo el cantante, quien confesó que contrademandó a Belinda porque sus hijos estaban muy enojados ya que nunca se ha expresado mal de las mujeres ni de sus parejas.

“Los más enojados son mis hijos porque ellos ven en casa cómo me expreso yo de las mamás y como me expresaba yo de Belinda y ellos decían, ‘Es que no puede ser posible papá, que ella esté haciendo esto’”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
