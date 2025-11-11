Revelan causa de muerte del ex guitarrista de Kiss Ace Frehley

A casi un mes de la partida de Ace Frehley, exguitarrista y miembro fundador de Kiss, salió a la luz nueva información sobre la causa de su fallecimiento.

Los primeros reportes el 16 de octubre señalaron que el músico había sido hospitalizado semanas antes tras sufrir una hemorragia cerebral que lo mantuvo conectado a un respirador artificial.

Ahora, el condado de Morris, Nueva Jersey, reveló los resultados de los exámenes forenses que se le practicaron y calificó su muerte como accidental.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, Frehley sufrió un traumatismo craneoencefálico contundente provocado por una fuerte caída.

El accidente habría ocurrido en el estudio del músico en septiembre pasado, situación que llevó a su equipo a cancelar los conciertos restantes de su gira 2025.-

Tras varias semanas en cuidados intensivos, la familia decidió desconectarlo y posteriormente dieron a conocer su fallecimiento.