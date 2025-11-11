Suscríbete
Entretenimiento

Revelan causa de muerte del ex guitarrista de Kiss Ace Frehley

El músico murió el pasado 16 de octubre a los 73 años

November 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
guitarrista-kiss-causa-de-muertejpeg

A casi un mes de la partida de Ace Frehley, exguitarrista y miembro fundador de Kiss, salió a la luz nueva información sobre la causa de su fallecimiento.

Los primeros reportes el 16 de octubre señalaron que el músico había sido hospitalizado semanas antes tras sufrir una hemorragia cerebral que lo mantuvo conectado a un respirador artificial.

Ahora, el condado de Morris, Nueva Jersey, reveló los resultados de los exámenes forenses que se le practicaron y calificó su muerte como accidental.

De acuerdo con información publicada por la revista “People”, Frehley sufrió un traumatismo craneoencefálico contundente provocado por una fuerte caída.

El accidente habría ocurrido en el estudio del músico en septiembre pasado, situación que llevó a su equipo a cancelar los conciertos restantes de su gira 2025.-

Tras varias semanas en cuidados intensivos, la familia decidió desconectarlo y posteriormente dieron a conocer su fallecimiento.

Ace Frehley
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg
Entretenimiento
Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio tras 14 años juntos
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion-otto-padron.jpeg
Entretenimiento
Angélica Vale rompe en llanto al hablar de su separación con Otto Padrón
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Álbum de la Rosalía
Entretenimiento
La canción de Rosalía que podría estar dirigida a su ex
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
toño-mauri-boda-de-su-hijojpg
Entretenimiento
Toño Mauri celebra la boda civil de su hijo Antonio
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion.jpg
Entretenimiento
Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio
Después de más de diez años juntos, la pareja decidió poner fin a su historia juntos
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
Entretenimiento
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
La actriz habló con honestidad sobre su decisión de no ser madre adoptiva
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
Entretenimiento
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
Miles de personas se reunieron en el corazón de la Ciudad de México para revivir uno de los conciertos más memorables del “Divo de Juárez”
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
selena-grammy-expo.jpg
Entretenimiento
Selena Quintanilla será homenajeada por el Museo Grammy con una exhibición
El museo abrirá una expo dedicada a la artista a tres décadas de su fallecimiento
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kris jenner
Entretenimiento
Meghan Markle y el príncipe Harry asisten al cumpleaños 70 de Kris Jenner
El cumpleaños de Kris reunió a personalidades como Bill Gates, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, Justin y Hailey Bieber
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez