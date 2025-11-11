Se revela quiénes serán las damas de honor en la boda de Taylor Swift

La próxima boda de Taylor Swift y Travis Kelce está dando de qué hablar, luego de que la pareja confirmara su compromiso en agosto de 2025.

Según informó The Sun, la pareja está planeando su gran boda para el verano de 2026. Una fuente cercana a la cantante aseguró que los preparativos están en marcha y que Swift está enfocada en organizar una fiesta íntima pero inolvidable, rodeada de su círculo más cercano.

“Taylor está emocionada por comenzar la planificación con sus amigas más queridas, quiere que todos participen en los preparativos, las celebraciones y la planificación”.

Además, el mismo medio filtró los primeros nombres que formarían parte del cortejo nupcial de la artista. Entre ellas destacan dos de sus amistades más conocidas de Taylor Swift: Gigi Hadid y Selena Gomez.

De acuerdo con la publicación, Gigi fue la primera en recibir la invitación a la boda como dama de honor. Taylor y Gigi hablaron sobre el tema durante una cena privada en Nueva York, y Hadid aceptó de inmediato con gran emoción acompañar a la novia en un papel tan especial.