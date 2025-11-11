Suscríbete
Entretenimiento

Cazzu debuta en el cine interpretando a una mamá soltera

La cantante le da vida al personaje de “Sara” en la cinta “Risa y la cabina del viento”

November 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cazzu-debut-cinejpg

FACEBOOK

Cazzu mostró una nueva faceta en su carrera artística, además de subir a cantar a los escenarios, la ex de Nodal debutó como actriz en la nueva película dirigida por el cineasta argentino Juan Cabral.

La intérprete participó en la premiere mundial de la película, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde compartió detalles del personaje en la historia en la que da vida a una madre soltera.

Durante la conferencia de prensa previa a la proyección, Cazzu habló de su experiencia en el set de filmación y expresó, “para mí fue una oportunidad es increíble, estoy muy orgullosa de que sea mi primera vez que estoy en un proyecto de este tipo y lo voy a atesorar siempre, agradezco a Juan por darme la oportunidad”.

Sobre su debut en la actuación dijo, “era algo que no estaba tanto en mis planes, se podría decir, la película me fue a buscar, Juan buscaba a alguien que veía en mí, en algún lugar de mí y no se me hacía raro, para mí sin ningún tipo de experiencia en la actuación”.

Cazzu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres
Entretenimiento
Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
millie-bobby-brown-padrino-de-su-hija.jpeg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown revela que Noah Schnapp es el padrino de su hija
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg
Entretenimiento
Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio tras 14 años juntos
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion-otto-padron.jpeg
Entretenimiento
Angélica Vale rompe en llanto al hablar de su separación con Otto Padrón
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Álbum de la Rosalía
Entretenimiento
La canción de Rosalía que podría estar dirigida a su ex
Esta canción de Rosalía ha desatado una ola de teorías entre los fans, es para ¿Rauw Alejandro, C. Tangana, Jeremy Allen White… o todos a la vez?
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
toño-mauri-boda-de-su-hijojpg
Entretenimiento
Toño Mauri celebra la boda civil de su hijo Antonio
El actor sobreviviente del Covid-19 se dijo agradecido de haber vivido uno de los momentos más especiales de su familia
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion.jpg
Entretenimiento
Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio
Después de más de diez años juntos, la pareja decidió poner fin a su historia juntos
November 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
Entretenimiento
Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar
La actriz habló con honestidad sobre su decisión de no ser madre adoptiva
November 09, 2025
 · 
Tania Franco
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
Entretenimiento
El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix
Miles de personas se reunieron en el corazón de la Ciudad de México para revivir uno de los conciertos más memorables del “Divo de Juárez”
November 09, 2025
 · 
Tania Franco