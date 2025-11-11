Cazzu debuta en el cine interpretando a una mamá soltera

Cazzu mostró una nueva faceta en su carrera artística, además de subir a cantar a los escenarios, la ex de Nodal debutó como actriz en la nueva película dirigida por el cineasta argentino Juan Cabral.

La intérprete participó en la premiere mundial de la película, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde compartió detalles del personaje en la historia en la que da vida a una madre soltera.

Durante la conferencia de prensa previa a la proyección, Cazzu habló de su experiencia en el set de filmación y expresó, “para mí fue una oportunidad es increíble, estoy muy orgullosa de que sea mi primera vez que estoy en un proyecto de este tipo y lo voy a atesorar siempre, agradezco a Juan por darme la oportunidad”.

Sobre su debut en la actuación dijo, “era algo que no estaba tanto en mis planes, se podría decir, la película me fue a buscar, Juan buscaba a alguien que veía en mí, en algún lugar de mí y no se me hacía raro, para mí sin ningún tipo de experiencia en la actuación”.