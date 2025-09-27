Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por Leo de Lozanne

Sandra Echeverría arremetió contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Leo de Lozanne.
En este sentido, Sandra recordó la vez que ella y su esposo enfrentaron una polémica por una anécdota de infidelidad que contó Karla Souza.
La también cantante, asistió como invitada especial al programa Historias por contar con Roberto Carlo, donde habló de los señalamientos de presunta infidelidad que surgieron en contra de su esposo, a raíz de una historia que contó Souza, cuando Leonardo y Sandra estaban atravesando por una crisis matrimonial y acababan de retomar su relación tras una breve separación.
Sandra manifestó que esta controversia impactó en su matrimonio de manera negativa, “Karla Souza en algún momento dice: estuve en un avión donde me encontré a un cantante y me dijo que le había puesto el cuerno a su pareja, y no sé qué. Y entonces todo ese chisme deciden que es Leonardo y yo”, dijo la actriz molesta porque Karla nunca aclaró que no se trataba de ellos
“Karla nunca fue para hablar y decir: no es cierto, no son ellos. Y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio”, aseguró Sandra lamentando lo sucedido.
“Gracias a Dios yo sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo: claro que yo no fui.Pero no me gusta que la gente aviente piedras y no sea para dar nombres sobre todo cuando sabes que estás afectando una relación”, explicó.