Suscríbete
Entretenimiento

Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por Leo de Lozanne

La actriz habló de una situación del pasado que generó conflictos en su entorno personal y profesional

September 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sandra-echeverria-karla-souza-leo-de-lozanne.jpg

INSTAGRAM

Sandra Echeverría arremetió contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Leo de Lozanne.

En este sentido, Sandra recordó la vez que ella y su esposo enfrentaron una polémica por una anécdota de infidelidad que contó Karla Souza.

La también cantante, asistió como invitada especial al programa Historias por contar con Roberto Carlo, donde habló de los señalamientos de presunta infidelidad que surgieron en contra de su esposo, a raíz de una historia que contó Souza, cuando Leonardo y Sandra estaban atravesando por una crisis matrimonial y acababan de retomar su relación tras una breve separación.

Sandra manifestó que esta controversia impactó en su matrimonio de manera negativa, “Karla Souza en algún momento dice: estuve en un avión donde me encontré a un cantante y me dijo que le había puesto el cuerno a su pareja, y no sé qué. Y entonces todo ese chisme deciden que es Leonardo y yo”, dijo la actriz molesta porque Karla nunca aclaró que no se trataba de ellos

“Karla nunca fue para hablar y decir: no es cierto, no son ellos. Y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio”, aseguró Sandra lamentando lo sucedido.

“Gracias a Dios yo sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo: claro que yo no fui.Pero no me gusta que la gente aviente piedras y no sea para dar nombres sobre todo cuando sabes que estás afectando una relación”, explicó.

Sandra Echeverría Leo de Lozanne Karla Souza
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Martha Higareda y Lewis Howes
Entretenimiento
El dilema de Martha Higareda en su embarazo: mamá, suegra o nana
September 26, 2025
 · 
Tania Franco
premios-juventud-2025-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Premios Juventud 2025: ganadores de la premiación y lo mejor de la noche
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-universal-music.jpg
Entretenimiento
Christian Nodal es advertido por Universal Music tras caso de presunta falsificación de contratos
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-bieber-mensaje
Entretenimiento
Mamá de Justin Bieber alerta a seguidores del cantante por este mensaje
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karol-g-bertha-tequila.jpeg
Entretenimiento
Karol G presenta su nuevo tequila inspirado en uno de sus más grandes éxitos musicales
La colombiana presentó 200 copas, en colaboración con Casa Dragones
September 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Soy Frankelda - La primer película stop motion mexicana
Entretenimiento
De esto trata “Soy Frankelda”, la primera película stop motion mexicana
Un proyecto 100% hecho en México que celebra la creatividad y el talento nacional con una historia oscura y fascinante
September 26, 2025
 · 
Tania Franco
yadhira-carrillo-los-hilos-del-pasado-caras.jpeg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo se sincera con CARAS sobre su relación con Juan Collado
La reconocida actriz regresa a la pantalla con “Los hilos del pasado”, y nos cuenta detalles de su vida con Juan Collado
September 26, 2025
 · 
Caleb Torres
yadhira-carrillo-caras-mexico-los-hilos-del-pasado.jpeg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo nos habla de su regreso a la televisión con “Los hilos del pasado”
La actriz regresa tras 17 años de ausencia con un proyecto multiplataforma de TelevisaUnivision
September 26, 2025
 · 
Caleb Torres
Mood Otoño: series, películas y música para acompañar la temporada otoñal
Entretenimiento
¡Mood otoñal! Series, películas y música para recibir el otoño
Prepara tu playlist y tu maratón: te recomendamos series, películas y canciones con mood otoñal para disfrutar esta temporada
September 25, 2025
 · 
Tania Franco