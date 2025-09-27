Regina Murguía, integrante de JNS confiesa que ya preparó su testamento tras enfrentar diagnóstico de cáncer

La cantante de JNS, Regina Murguía dio a conocer que concluyó su tratamiento de radioterapias y contó cómo se encuentra tras enfrentar el cáncer.

Con buenos ánimos y feliz en su etapa de recuperación, Regina habló con la prensa para contar cómo ha vivido el proceso en el que ha podido reflexionar y poner las cosas en orden, motivo por el cual ya tiene su testamento preparado.

La intérprete de 40 años contó que hoy la vida para ella es distinta, “ya terminé mis radios, ha sido muy duro, pero me han pasado un montón de cosas pero al final estoy como renaciendo, me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más tranquila, más enfocada en lo que realmente importa que es mi salud, mi bienestar, mi felicidad y ya después todo eso se mejora”, dijo a la prensa.

Además, compartió que el apoyo de su madre ha sido fundamental para estos momentos. “Creo que la familia la pasa peor que el mismo paciente. Mi mamá, ha demostrado una fortaleza que ni ella pensó que tenía. Ella es muy miedosa con doctores, enfermedades, le a pánico y se ha portado al pie del cañon, ha estado al lado de mí en los peores, cuidándome, sacando la casta”, contó.

Su batalla contra el cáncer, la llevó reflexionar sobre los asuntos personales, que deben estar en orden, por lo que decidió realizar su testamento. “No tengo hijos, la verdad es que hay que hacer el testamento desde ahorita, no pensando que nos vamos a ir pronto, pero sí dejar los menos problemas a la familia posible y no solamente con una enfermedad sino en general”.