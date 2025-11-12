Suscríbete
Paris Jackson revela que el consumo de drogas le perforó su tabique nasal

La hija de Michael Jackson mostró las consecuencias físicas de su adicción

November 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Paris Jackson confesó en su perfil de TikTok que el consumo de drogas acabó perforándole el tabique nasal, además de “casi arruinarle la vida”.

La hija del rey del pop mostró los efectos de la droga en su nariz. “Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que vosotros creeís que es. No consumáis drogas, chicos”, añadió Jackson, quien confesó que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y este tipo de operaciones requieren tomar pastillas.

A mediados del pasado mes de octubre, Paris Jackson admitió en un evento en Los Ángeles que, al conseguir la sobriedad, no solo recuperó su vida, sino que logró una vida “mejor”. Unos meses después, en enero de 2025, la californiana también uso su perfil para confesar sus adicciones. “Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína”, reveló con un video en el que aparecía fumando tabaco y consumiendo otras sustancias, bebiendo alcohol y llorando.

Ahora, la joven se ha mantenido alejada del alcohol y las drogas. “Hoy cumplo cinco años limpia de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo bastante pobre. Porque esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie”, expresó.

“Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria”, añadió.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
