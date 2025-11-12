Revelan cómo se ve Harry Potter sin efectos visuales y el video se vuelve viral

Un video compartido en la cuenta oficial de Harry Potter en TikTok ha causado sensación al mostrar cómo lucen las icónicas escenas de la saga antes de los efectos visuales.

En el clip, los actores aparecen en pleno rodaje lanzando hechizos, esquivando escombros y corriendo por los pasillos de Hogwarts, pero sin los deslumbrantes efectos de magia que se ven en pantalla.

Murray Close/Getty Images

El contenido, titulado Harry Potter before the visual effects, deja ver la importancia del trabajo de posproducción, el equipo de VFX y la precisión de los actores al interpretar escenas que luego serían transformadas digitalmente.

Murray Close/Getty Images

Con más de 6 millones de likes y miles de comentarios, los fans han reaccionado con humor y nostalgia al recordar cómo la saga marcó una generación. Muchos destacaron que, incluso sin efectos, la magia sigue ahí.