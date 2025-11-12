Suscríbete
Entretenimiento

Revelan cómo se ve Harry Potter sin efectos visuales y el video se vuelve viral

Un video detrás de cámaras muestra la magia real detrás de la saga, sin efectos ni edición, y los fans no pueden dejar de comentarlo

November 11, 2025 • 
Tania Franco
Murray Close/Getty Images

Un video compartido en la cuenta oficial de Harry Potter en TikTok ha causado sensación al mostrar cómo lucen las icónicas escenas de la saga antes de los efectos visuales.

En el clip, los actores aparecen en pleno rodaje lanzando hechizos, esquivando escombros y corriendo por los pasillos de Hogwarts, pero sin los deslumbrantes efectos de magia que se ven en pantalla.

Harry Potter

Murray Close/Getty Images

El contenido, titulado Harry Potter before the visual effects, deja ver la importancia del trabajo de posproducción, el equipo de VFX y la precisión de los actores al interpretar escenas que luego serían transformadas digitalmente.

Harry Potter sin efectos especiales

Murray Close/Getty Images

Con más de 6 millones de likes y miles de comentarios, los fans han reaccionado con humor y nostalgia al recordar cómo la saga marcó una generación. Muchos destacaron que, incluso sin efectos, la magia sigue ahí.

@harrypotter

can't believe someone got footage of me running around casting spells with a stick #harrypotter #specialeffects #magic #behindthescenes

♬ original sound - Harry Potter - Harry Potter

Harry Potter
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
