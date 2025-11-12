Suscríbete
¿Cuándo estrena “El diablo viste a la moda 2"? El primer vistazo oficial

Dos décadas después, Miranda Priestly y Andy Sachs vuelven a encontrarse, esto es lo que se sabe de su regreso

November 12, 2025 • 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2

Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images

La noticia que millones de fans esperaban finalmente se hizo oficial: Meryl Streep y Anne Hathaway volverán a compartir pantalla en la secuela de “El diablo viste a la moda”, una de las películas más icónicas del cine contemporáneo.

La cinta reunirá nuevamente a la temida editora Miranda Priestly y a su inolvidable asistente Andy Sachs, retomando el universo que hace casi veinte años marcó un antes y un después en la moda, el periodismo y la cultura pop.

El diablo viste a la moda 2

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

De acuerdo con los primeros adelantos, la trama explorará cómo el poder y la influencia se transforman en una era digital dominada por las redes y la inmediatez, manteniendo intacta la ironía y sofisticación que hicieron legendaria a la historia original.

El filme, que llegará a los cines el 1 de mayo, promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de 2026.

Comunicóloga en Medios Digitales
