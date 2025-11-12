Laura Pausini recibe el Global Icon Award en presencia del Papa León XIV

En un momento de extraordinaria relevancia, Billboard Italia ha celebrado en el Vaticano los valores universales de la música ante Su Santidad el Papa León XIV.

En esta ocasión excepcional, Billboard Italia ha hecho entrega al Santo Padre de una placa conmemorativa de Billboard Women in Music, un gesto cargado de simbolismo con él se ha querido destacar la importancia de seguir reconociendo y amplificando las voces de las mujeres en la música. La entrega representa, además, un recordatorio del poder de la música como lenguaje universal de paz y solidaridad

La gran protagonista del evento fue Laura Pausini, que recibió de manos de Silvia Danielli, coeditora jefa de Billboard Italia, el prestigioso Global Icon Award, reconocimiento que forma parte de Billboard Women in Music 2025, que tendrá lugar en Milán los días 25, 26 y 28 de noviembre.

El premio celebra a una artista cuyo talento, compromiso e influencia han inspirado y unido a generaciones en todo el mundo.

Como gesto de agradecimiento, Laura Pausini quiso obsequiar al Papa con un regalo muy especial: una canción inédita, grabada expresamente para la ocasión.El tema es una versión personal de “Fratello Sole Sorella Luna”, inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, una obra que ensalza la fraternidad universal y el amor por la naturaleza, transmitiendo un mensaje atemporal de paz, humildad y respeto hacia toda forma de vida.

Con su voz inconfundible y una sensibilidad que traspasa fronteras, Laura Pausini se ha consolidado como embajadora de los valores de inclusión, solidaridad y paz, llevando la música italiana a los escenarios más importantes del mundo.

Su compromiso con las causas sociales —desde la protección de la infancia hasta el apoyo a comunidades afectadas por crisis humanitarias— y su colaboración constante con organizaciones como UNICEF, Save the Children, Amnistía Internacional o el Programa Mundial de Alimentos la confirman como una de las figuras más influyentes de la música y la acción humanitaria internacional.

Por ese motivo, Billboard Italia quiso rendirle homenaje con este reconocimiento.

La artista italiana más premiada del mundo ya había recibido el Billboard Icon Award el pasado octubre, durante los Billboard Latin Music Awards 2025, donde el galardón le fue entregado por el artista internacional Ozuna.

Con este doble reconocimiento, Billboard Italia reafirma su compromiso con la música como una fuerza capaz de unir, inspirar y tender puentes entre culturas, promoviendo un diálogo que trasciende fronteras y diferencias.

La segunda edición italiana de Billboard Women in Music se celebrará los días martes 25, miércoles 26 y viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en UFO Milano, el nuevo espacio cultural que también alberga la redacción de Billboard Italia, situado en la Via Orobia 26.

Durante las tres jornadas se entregarán ocho galardones adicionales a destacadas figuras femeninas que están dando forma al panorama musical italiano, desde artistas consolidadas hasta profesionales que trabajan tras los escenarios.

