El comentario del actor de “Stranger Things” sobre Taylor Swift que sorprendió a los fans

Durante una entrevista en video, Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en Stranger Things, reveló un detalle que dividió opiniones entre los fans de Taylor Swift.

Una cosa extraña sobre mí… es que no amo Life of a Showgirl. ¿Eso es una locura? Lo siento, sé que es una opinión fuerte... Noah Schnapp.

Claramente se arrepintió de dar su confesión segundos después, el fandom de Taylor Swift es uno de los más poderosos del mundo, y el actor lo sabe.

Olvídenlo, olvídenlo… me encantan Opalite y Fate of Ophelia, solo esa canción, lo juro. Noah Schnapp.

Aunque su comentario causó revuelo entre los fans, Noah aclaró rápidamente que sigue siendo un verdadero Swifty.

Soy un gran fan, Enchanted es mi canción favorita de todos los tiempos. Noah Schnapp.

En redes sociales, los swifties reaccionaron con una mezcla de risas, sorpresa y comprensión, recordando que incluso los más grandes admiradores pueden no conectar con una canción en particular.