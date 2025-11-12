Suscríbete
Adele debutará como actriz en la adaptación de Anne Rice: “Un grito al cielo”

La cantante comenzará su carrera como actriz, y lo hará de la mano de Tom Ford. El director adaptará la famosa novela: “Cry to Heaven”, que también contará con la actuación de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Owen Cooper

November 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
adele

Getty

La cantante británica Adele, se prepara para incursionar como actriz en la adaptación de Anne Rice, un ambicioso drama ambientado en la ópera barroca del siglo XVIII.

La famosa hará su debut actoral en la tercera película del diseñador y director Tom Ford. El proyecto es una adaptación de la novela de Anne publicado en 1982, titulado con el mismo nombre de Cry To Heaven.

Tom Ford además de ser el director, también hará el trabajo de producción y guionista.

La trama sigue a Tonio Teschi mientras enfrenta estrictas normas sociales de la aristocracia veneciana y las complejidades del mundo de la ópera barroca. La narrativa promete explorar la tragedia personal, la ambición artística y la opulencia de la Italia del siglo XVIII, una historia que combina drama histórico con riqueza visual y musical.

Cabe recordar que Adele había comentado tras rodar el video musical de “Hello”, su interés de actuar, por lo que esta nueva faceta representa un cambio significativo en su carrera artística.

La película que narra la historia de un noble veneciano y un cantante de ópera cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada, se grabará en enero de 2026, en locaciones de Londres y Roma.

