Jennifer Lawrence habla por primera vez sobre la depresión posparto que vivió

En una reciente entrevista, la actriz Jennifer Lawrence habló con honestidad sobre un tema pocas veces abordado públicamente por celebridades: la depresión posparto.

La ganadora del Óscar explicó que, aunque se sentía preparada y confiada para su segundo embarazo, su experiencia fue completamente distinta a la primera.

Pensé que todo sería igual que con mi primer hijo. Pero mi cuerpo y mi mente reaccionaron diferente. Sentía como si un tigre me persiguiera todos los días. Jennifer Lawrence.

Lawrence detalló que experimentó una intensa ansiedad, acompañada de pensamientos intrusivos que la llevaban a imaginar constantemente escenarios catastróficos sobre su bebé.

Tenía miedo de todo: de lo que pudiera pasarle a mi hijo, de mis propias decisiones… era como si esos pensamientos me controlaran. Jennifer Lawrence.

A pesar de estar ya en terapia, Lawrence decidió recurrir a medicación y aseguró que el tratamiento fue clave para su recuperación. Con su testimonio, la actriz busca romper el estigma que aún rodea la salud mental materna y alentar a las mujeres a pedir ayuda sin culpa.