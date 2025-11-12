Suscríbete
Entretenimiento

Mamá de Nodal habría tenido una crisis de salud; esto se sabe

Según reveló la periodista Adrià Toval, Cristy tenía previsto realizar una reunión en Guadalajara para celebrar su cumpleaños, sin embargo, tuvo que cancelarla de último momento

November 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cristy-nodal-mama-de-nodal-hospitalizada.jpg

ESPECIAL

De acuerdo con varios reportes, la mamá de Nodal, Silvia Cristina Nodal habría sufrido una recaída de salud que la llevó a cancelar la celebración de su cumpleaños el pasado 5 de noviembre, una fecha que la familia acostumbra celebrar en grande.

Sin embargo, la situación habría sido tan delicada que la fiesta a la que iban a acudir Christian Nodal y Ángela Aguilar, fue suspendida de último momento tras una complicación en su estado de salud.

“Por respeto a la familia no se darán más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes”, expresó Toval sobre la madre del intérprete de “Botella tras botella”, quien ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los años.

En 2022, Cristy reveló que fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon, del cual logró recuperarse tras una cirugía. Posteriormente, en septiembre de 2024, Cristy fue hospitalizada nuevamente, aunque su familia evitó ofrecer detalles sobre los motivos.

Pese a su delicado estado de salud, se sabe que Christian Nodal ha permanecido en contacto con su madre, a quien considera su mayor apoyo personal y profesional.

Christian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
cazzu-debut-cinejpg
Entretenimiento
Cazzu debuta en el cine interpretando a una mamá soltera
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-mariela-sanchez-terminaron.jpg
Entretenimiento
Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían terminado entre rumores de infidelidad
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sally-kirkland-m.jpeg
Entretenimiento
Murió la actriz Sally Kirkland, ícono de “Los Ángeles de Charlie”
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guitarrista-kiss-causa-de-muertejpeg
Entretenimiento
Revelan causa de muerte del ex guitarrista de Kiss Ace Frehley
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-boda-damas-de-honor.jpg
Entretenimiento
Se revela quiénes serán las damas de honor en la boda de Taylor Swift
La cantante y el jugador de la NFL planean su boda para 2026
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-lupillo-rivera.jpg
Entretenimiento
Ex de Belinda le pide disculpas tras polémica por su libro
Luego de contrademandar a la cantante, Lupillo se disculpó
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres
Entretenimiento
Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres
Las protagonistas del esperado musical se robaron todas las miradas en Leicester Square con impactantes looks
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
millie-bobby-brown-padrino-de-su-hija.jpeg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown revela que Noah Schnapp es el padrino de su hija
Millie eligió a uno de sus compañeros de la serie “Stranger Things” como padrino de su hija adoptiva
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg
Entretenimiento
Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio tras 14 años juntos
Este domingo salió a la luz la noticia del divorcio de la actriz con el empresario, con quien tiene dos hijas en común
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez