Mamá de Nodal habría tenido una crisis de salud; esto se sabe

De acuerdo con varios reportes, la mamá de Nodal, Silvia Cristina Nodal habría sufrido una recaída de salud que la llevó a cancelar la celebración de su cumpleaños el pasado 5 de noviembre, una fecha que la familia acostumbra celebrar en grande.

Sin embargo, la situación habría sido tan delicada que la fiesta a la que iban a acudir Christian Nodal y Ángela Aguilar, fue suspendida de último momento tras una complicación en su estado de salud.

“Por respeto a la familia no se darán más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes”, expresó Toval sobre la madre del intérprete de “Botella tras botella”, quien ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los años.

En 2022, Cristy reveló que fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon, del cual logró recuperarse tras una cirugía. Posteriormente, en septiembre de 2024, Cristy fue hospitalizada nuevamente, aunque su familia evitó ofrecer detalles sobre los motivos.

Pese a su delicado estado de salud, se sabe que Christian Nodal ha permanecido en contacto con su madre, a quien considera su mayor apoyo personal y profesional.