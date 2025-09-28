Suscríbete
Entretenimiento

La reacción y los mensajes ocultos de Justin Bieber a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

El post de Justin y su mensaje oculto que explotó en redes durante la boda entre Selena y Benny

September 27, 2025 • 
Tania Franco
Boda de Benny Blanco y Selena Gomez - Reacción de Justin Bieber

Apenas unas horas después de que Selena Gomez publicara las primeras fotos oficiales de su boda con Benny Blanco —vestida de blanco, sonriente y tomada de la mano de su ahora esposo— Justin Bieber subió a Instagram un carrusel de fotos jugando básquetbol. Lo que llamó la atención no fueron las imágenes deportivas, sino la canción que acompañó su publicación: “I DO”, de su nuevo álbum “SWAG”.

El detalle que los fans no pasaron por alto

En plena efervescencia por la boda de su ex y su amigo del pasado, Justin eligió precisamente ese tema, cuyo título significa “Acepto” o “Sí, quiero”, las mismas palabras que tradicionalmente se pronuncian en una ceremonia de matrimonio. Para millones de seguidores, no fue coincidencia: “I DO” parece ser un guiño directo —o al menos simbólico— al momento histórico que vive Selena.

La letra de “I DO”: mensajes escondidos

Al analizar la letra de “I DO” se pueden encontrar frases que muchos fans interpretaron como una confesión velada:

  • “Nunca te amé más que ahora mismo”.
  • “Siempre serás la persona que elija”.
  • “Nadie puede tocarte, yo sí”.
  • “Lo digo en serio cuando digo que lo hago”.

Estas líneas hablan de un amor persistente, de una elección que no cambia y de sentimientos que “no desaparecen”. En el contexto del día en que Selena se casa con otro hombre, suena como un mensaje cargado de nostalgia y emociones no resueltas.

Mientras Selena vive un nuevo capítulo con Benny Blanco —descrito por ella misma como una relación de apoyo mutuo y sin dramas— Justin opta por mostrarse en la cancha, con un look deportivo y aparentemente tranquilo, pero con una canción cuyo contenido es imposible ignorar. Esta dualidad generó un debate en redes sobre si el cantante quiso enviar un mensaje subliminal o si simplemente fue una coincidencia.

Selena Gomez benny blanco Justin Bieber
Comunicóloga en Medios Digitales
