La reacción y los mensajes ocultos de Justin Bieber a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Apenas unas horas después de que Selena Gomez publicara las primeras fotos oficiales de su boda con Benny Blanco —vestida de blanco, sonriente y tomada de la mano de su ahora esposo— Justin Bieber subió a Instagram un carrusel de fotos jugando básquetbol. Lo que llamó la atención no fueron las imágenes deportivas, sino la canción que acompañó su publicación: “I DO”, de su nuevo álbum “SWAG”.

El detalle que los fans no pasaron por alto

En plena efervescencia por la boda de su ex y su amigo del pasado, Justin eligió precisamente ese tema, cuyo título significa “Acepto” o “Sí, quiero”, las mismas palabras que tradicionalmente se pronuncian en una ceremonia de matrimonio. Para millones de seguidores, no fue coincidencia: “I DO” parece ser un guiño directo —o al menos simbólico— al momento histórico que vive Selena.

La letra de “I DO”: mensajes escondidos

Al analizar la letra de “I DO” se pueden encontrar frases que muchos fans interpretaron como una confesión velada:

“Nunca te amé más que ahora mismo”.

“Siempre serás la persona que elija”.

“Nadie puede tocarte, yo sí”.

“Lo digo en serio cuando digo que lo hago”.

Estas líneas hablan de un amor persistente, de una elección que no cambia y de sentimientos que “no desaparecen”. En el contexto del día en que Selena se casa con otro hombre, suena como un mensaje cargado de nostalgia y emociones no resueltas.

Mientras Selena vive un nuevo capítulo con Benny Blanco —descrito por ella misma como una relación de apoyo mutuo y sin dramas— Justin opta por mostrarse en la cancha, con un look deportivo y aparentemente tranquilo, pero con una canción cuyo contenido es imposible ignorar. Esta dualidad generó un debate en redes sobre si el cantante quiso enviar un mensaje subliminal o si simplemente fue una coincidencia.