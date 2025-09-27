Suscríbete
¿Qué le pasó a Roscoe? El perrito de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton comparte el estado crítico de su querido Roscoe y conmueve al mundo con su mensaje en redes sociales

September 26, 2025 • 
Tania Franco
Lewis Hamilton y su perro Roscoe

Instagram: Roscoe Hamilton.

Roscoe, el inseparable bulldog de Lewis Hamilton, es mucho más que una mascota: se ha convertido en un ícono para los fans de la Fórmula 1. Siempre acompañando al siete veces campeón del mundo en paddocks, aeropuertos y sesiones de fotos, Roscoe ha ganado el corazón de millones en redes sociales.

La emergencia médica que lo llevó al hospital

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, Hamilton contó que Roscoe volvió a contraer neumonía y tuvo dificultades para respirar. Fue ingresado de emergencia y sedado para estabilizarlo mientras los veterinarios realizaban exámenes. Durante el proceso, el corazón del bulldog se detuvo y los médicos lograron reanimarlo, pero actualmente se encuentra en coma.

Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos. No sabemos si despertará de esto. Mañana intentaremos despertarlo.
Lewis Hamilton.

Hamilton cancela compromisos para estar a su lado

El piloto británico estaba programado para asistir al Ferrari Fashion Show en Milán, pero decidió quedarse con Roscoe. En sus historias explicó que seguirá el evento de manera virtual y envió su apoyo al equipo mientras cuida a su bulldog.

Necesito estar con Roscoe en este momento.
Lewis Hamilton.

Roscoe ha acompañado a Hamilton durante más de una década. La noticia de su estado crítico ha generado una ola de mensajes de apoyo de fanáticos, colegas y celebridades en todo el mundo.

Un momento de empatía global

El caso de Roscoe recuerda que, detrás de los campeonatos y la fama, Lewis Hamilton es ante todo un ser humano que ama profundamente a su mascota. Sus publicaciones han conmovido a millones y han abierto espacio para hablar sobre el cuidado de los animales, la salud de las mascotas y la importancia del acompañamiento emocional.

Lewis Hamilton
