Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva

Carmen Aub presentó a su bebé Lu y reveló que nació con pérdida auditiva. La actriz reveló la condición de salud con la que llegó al mundo su bebé, fruto de su matrimonio con Iván Sikic.

En sus redes sociales, la famosa compartió detalles de cómo se encuentra la pequeña y cómo enfrentan esta situación. “Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió... no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta pérdida auditiva moderada a severa. Pertenece al 0.01 de niñxs que viven con esto”, dijo.

Carmen Aub contó que tras el diagnóstico que recibió, ella y su esposo buscaron otras opiniones “convencidos de que era fluido en los oídos o en un error en la prueba”. Sin embargo, el diagnóstico es certero y la pareja está asimilando la condición que tiene su bebé y buscando todas las formas posibles para sacarla adelante.

“Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde ya, para que pueda moverse con seguridad entre mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’, en el, seguro se enfrentará a muchos obstáculos e inseguridades, pero nunca estará sola”.

“Aprenderemos a repetirle con paciencia lo que no escuchó. La acompañaremos cuando quiera seguir el hilo de una conversación entre amigos, sin sentirse fuera de lugar”, agregó.

La villana de las telenovelas, puntualizó que si un día llega a ser necesario el implante coclear, se le colocará con el objetivo de que ella se sienta libre y segura.

Además, dijo que ahora conocen que también existen audífonos o el lenguaje de señas, “opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas”.

Carmen Aub se desahogó con sus fans sobre cómo atraviesa esta situación y reconoció que sintió negación y culpa. “Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces, ¿por qué?, ¿cómo?, si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales”.

“Incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que, aunque llegaban con amor, no nos daban paz. Y luego el: ‘hay cosas peores’. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele”.