Suscríbete
Entretenimiento

El dilema de Martha Higareda en su embarazo: mamá, suegra o nana

A semanas de dar a luz, la actriz explica cómo equilibrará los consejos de su madre, su suegra y el personal de apoyo para su bebé

September 26, 2025 • 
Tania Franco
Martha Higareda y Lewis Howes

Martha Higareda atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: su tercer trimestre de embarazo junto a su esposo Lewis Howes. Sin embargo, la actriz mexicana también enfrenta un dilema muy común en muchas futuras mamás: cómo equilibrar la ayuda de su mamá, su suegra y la nana que contratarán para los primeros meses de sus dos niñas.

En su canal compartido con Yordi Rosado, llamado “De todo un mucho”, Martha compartió que su madre vive a tan solo media hora de su casa y planea quedarse con ella durante un mes tras el nacimiento, para después visitarla con frecuencia. Pero la situación se ha vuelto más compleja al sumar a la ecuación a la mamá de Lewis y a una enfermera que los apoyará.

El dilema entre su mamá y su suegra

Con total honestidad, Martha confesó su preocupación por el choque de opiniones: “Me vas a tener a mí diciéndote cómo hacer las cosas, vas a contratar a una nana y aparte vas a tener a la mamá de Luis… ¿qué pasa si yo te digo una cosa y ella dice otra?”.

La actriz explicó que es distinto recibir consejos de tu propia madre —con quien existe confianza y perdón inmediato— que de tu suegra, donde cualquier reacción posparto puede interpretarse de forma distinta:

Yo voy a traer un montón de hormonas, voy a estar en la situación del posparto… si yo a mi mamá le contesto algo, mi mamá perdona y me entiende. Pero si yo le contesto algo a mi suegra, la señora no me lo va a perdonar.
Martha Higareda.

La conversación con Lewis Howes

Este dilema la llevó a tener una charla sincera con su esposo. Martha le explicó que, en caso de dudas, seguirá el consejo de su mamá:

No es por nada Lewis, pero yo a quien le voy a hacer caso es a mi mamá.
Martha Higareda.

Una frase que resonó entre muchas mujeres que han pasado por situaciones similares: el delicado equilibrio entre recibir ayuda y mantener límites durante el posparto.

Martha Higareda Lewis Howes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
yadhira-carrillo-los-hilos-del-pasado-caras.jpeg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo se sincera con CARAS sobre su relación con Juan Collado
September 26, 2025
 · 
Caleb Torres
yadhira-carrillo-caras-mexico-los-hilos-del-pasado.jpeg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo nos habla de su regreso a la televisión con “Los hilos del pasado”
September 26, 2025
 · 
Caleb Torres
Mood Otoño: series, películas y música para acompañar la temporada otoñal
Entretenimiento
¡Mood otoñal! Series, películas y música para recibir el otoño
September 25, 2025
 · 
Tania Franco
actriz-de-harry-potter-vetada-por-only-fans.jpeg
Entretenimiento
Jessie Cave, actriz de Harry Potter es vetada de una convención por tener OnlyFans
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin-conciertos-mexico.jpg
Entretenimiento
Ricky Martin anuncia siete conciertos en México en 2026
Después de dos años, el cantante volverá a nuestro país para romperla en los escenarios mexicanos
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-david-beckham.jpeg
Entretenimiento
El look de Belinda en su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week
La actriz y el ex deportista se saludaron en el show de Boss en la Semana de la Moda
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
premios-juventud-2025-a-que-hora-nominados.jpg
Entretenimiento
Premios Juventud 2025: todo lo que tienes que saber de la 22a edición de la entrega
Los premios celebran lo mejor de la música, la televisión y el entretenimiento latino en Panamá
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-grigor.jpeg
Entretenimiento
Eiza González llega de la mano de su novio Grigor Dimitrov a Milan Fashion Week
La actriz y su novio tenista asistieron juntos al front row de la pasarela Otoño-Invierno 2026 de Prada que presentó su nueva colección
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Watson
Entretenimiento
El golpe emocional y el rechazo que llevó a Emma Watson a pausar su carrera
Después de años fuera del reflector, la estrella británica compartió con Jay Shetty uno de los rechazos más dolorosos de su vida
September 25, 2025
 · 
Tania Franco