El dilema de Martha Higareda en su embarazo: mamá, suegra o nana

Martha Higareda atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: su tercer trimestre de embarazo junto a su esposo Lewis Howes. Sin embargo, la actriz mexicana también enfrenta un dilema muy común en muchas futuras mamás: cómo equilibrar la ayuda de su mamá, su suegra y la nana que contratarán para los primeros meses de sus dos niñas.

En su canal compartido con Yordi Rosado, llamado “De todo un mucho”, Martha compartió que su madre vive a tan solo media hora de su casa y planea quedarse con ella durante un mes tras el nacimiento, para después visitarla con frecuencia. Pero la situación se ha vuelto más compleja al sumar a la ecuación a la mamá de Lewis y a una enfermera que los apoyará.

El dilema entre su mamá y su suegra

Con total honestidad, Martha confesó su preocupación por el choque de opiniones: “Me vas a tener a mí diciéndote cómo hacer las cosas, vas a contratar a una nana y aparte vas a tener a la mamá de Luis… ¿qué pasa si yo te digo una cosa y ella dice otra?”.

La actriz explicó que es distinto recibir consejos de tu propia madre —con quien existe confianza y perdón inmediato— que de tu suegra, donde cualquier reacción posparto puede interpretarse de forma distinta:

Yo voy a traer un montón de hormonas, voy a estar en la situación del posparto… si yo a mi mamá le contesto algo, mi mamá perdona y me entiende. Pero si yo le contesto algo a mi suegra, la señora no me lo va a perdonar. Martha Higareda.

La conversación con Lewis Howes

Este dilema la llevó a tener una charla sincera con su esposo. Martha le explicó que, en caso de dudas, seguirá el consejo de su mamá:

No es por nada Lewis, pero yo a quien le voy a hacer caso es a mi mamá. Martha Higareda.

Una frase que resonó entre muchas mujeres que han pasado por situaciones similares: el delicado equilibrio entre recibir ayuda y mantener límites durante el posparto.