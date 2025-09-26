Suscríbete
Entretenimiento

Premios Juventud 2025: ganadores de la premiación y lo mejor de la noche

La 22a entrega que celebró lo mejor de la música, la televisión y el entretenimiento latino, se llevó a cabo en Panamá

September 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
premios-juventud-2025-ganadores.jpeg

En una edición histórica que por primera vez se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, se encargaron de conducir la ceremonia que estuvo llena de sorpresas.

Durante la noche de premiación, artistas como: Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, Maluma, entre otros, pusieron a cantar y bailar a los asistentes con sus éxitos en vivo.

Además, artistas como: Ángelica Rivera, Diego Klein, Sofía Castro, Majo Aguilar, Valería Marín, Julián Gil, y más, subieron al escenario para presentar a los ganadores de diferentes categorías.

Previo a la gran noche de música, famosos como: Maluma, Nadia Ferreira, Emilia, Camilo, Majo Aguilar, Ángelica Rivera, Sofía Castro, Marc Anthony y más, desfilaron con sus mejores looks en la alfombra azul.

Lista de ganadores de Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Karol G (GANADORA)
  • Myke Towers
  • Natti Natasha
  • Netón Vega
  • Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Mau y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • La Nueva Generación Femenina
  • Aria Bela
  • De La Rose (GANADORA)
  • Mari
  • Yailin La Más Viral
  • Yami Safdie
  • Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

  • Alex Ponce
  • Alleh
  • Beéle
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • DND
  • Hamilton
  • Kapo
  • La Cruz
  • ROA (GANADOR)
  • Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

  • Calle 24
  • Camila Fernández
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Kevin Aguilar
  • Línea Personal
  • Macario Martínez
  • Netón Vega
  • Tito Double P (GANADOR)
  • Victor Mendivil

Girl Power

  • ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
  • ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • ‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
  • ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta (GANADORAS)
  • ‘La Reina (Remix)’ - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano
  • ‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara
  • ‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
  • ‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

  • ‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign
  • ‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
  • ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
  • ‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
  • ‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

  • ‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P (GANADORES)
  • ‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma
  • ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

  • ‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
  • ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
  • ‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
  • ‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake
  • ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

  • ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
  • ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
  • ‘DtMF’ - Bad Bunny
  • ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj
  • ‘Hay Lupita’ - Lomiiel
  • ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
  • ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
  • ‘Savage Funk’ - Anitta
  • ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

  • ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
  • ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
  • ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
  • ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
  • ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
  • ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
  • ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
  • ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
  • ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
  • ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

  • ‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua
  • ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz (GANADORES)
  • ‘Real Gangsta Love’ - Trueno
  • ‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena
  • ‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B

Mejor Álbum Urbano

  • ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
  • ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
  • ‘Elyte’ - Yandel
  • ‘Funk Generation’ - Anitta
  • ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
  • ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
  • ‘Rayo’ - J Balvin
  • ‘San Blas’ - Boza
  • ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
  • ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

  • ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
  • ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
  • ‘Latina Foreva’ - Karol G
  • ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
  • ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
  • ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
  • ‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

  • ‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
  • ‘Ley Universal’ - Danny Ocean
  • ‘Loveo’ - Daddy Yankee
  • ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
  • ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle (GANADORA)

Mejor Canción Pop

  • ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
  • ‘García’ - Kany García
  • ‘Mientes’ - Reik
  • ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
  • ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

  • ‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
  • ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
  • ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
  • ‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba
  • ‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

  • ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
  • ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
  • ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
  • ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
  • ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

  • ‘A Mucha Honra’ - Thalia
  • ‘El Viaje’ - Luis Fonsi
  • ‘Haashville’ - Ha*Ash
  • ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
  • ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
  • ‘Milagro’- Sebastián Yatra
  • ‘Panorama’- Reik
  • ‘Reflexa’ - Danny Ocean
  • ‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
  • ‘Ya Es Mañana’ - Morat (GANADORES)

Mejor Canción Música Mexicana

  • ‘El Amigo’ - Christian Nodal
  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
  • ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

  • ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
  • ‘Corazón de Piedra’ - Xavi
  • ‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
  • ‘Morena Canela’ - Chino Pacas
  • ‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega
  • ‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

  • ‘Amé’ - Christian Nodal
  • ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández (GANADORES)
  • ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz
  • ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
  • ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

  • ‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme (GANADOR)
  • ‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
  • ‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
  • ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

  • ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
  • ‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
  • ‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez
  • ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
  • ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

  • ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida (GANADORA)
  • ‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez
  • ‘Holanda’ - Línea Personal
  • ‘Loco’ - Netón Vega
  • ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
  • ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

  • ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
  • ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León
  • ‘Eden’ - Eden Muñoz
  • ‘Encuentros’ - Becky G
  • ‘Evolución’ - Grupo Firme
  • ‘Éxodo’ - Peso Pluma
  • ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
  • ‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
  • ‘Next’ - Xavi
  • ‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

  • Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
  • Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
  • Fernando Colunga - Amanecer
  • José Ron - Papás por Conveniencia
  • Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

  • Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
  • Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADORA)
  • Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
  • Livia Brito - Amanecer
  • Oka Giner - Las Hijas de la Señora García
premios juventud
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
