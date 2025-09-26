Premios Juventud 2025: ganadores de la premiación y lo mejor de la noche

En una edición histórica que por primera vez se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, se encargaron de conducir la ceremonia que estuvo llena de sorpresas.

Durante la noche de premiación, artistas como: Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, Maluma, entre otros, pusieron a cantar y bailar a los asistentes con sus éxitos en vivo.

Además, artistas como: Ángelica Rivera, Diego Klein, Sofía Castro, Majo Aguilar, Valería Marín, Julián Gil, y más, subieron al escenario para presentar a los ganadores de diferentes categorías.

Previo a la gran noche de música, famosos como: Maluma, Nadia Ferreira, Emilia, Camilo, Majo Aguilar, Ángelica Rivera, Sofía Castro, Marc Anthony y más, desfilaron con sus mejores looks en la alfombra azul.

Lista de ganadores de Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G (GANADORA)

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose (GANADORA)

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA (GANADOR)

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P (GANADOR)

Victor Mendivil

Girl Power

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta (GANADORAS)

‘La Reina (Remix)’ - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano

‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara

‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign

‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías

‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P (GANADORES)

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon

‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua

‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz (GANADORES)

‘Real Gangsta Love’ - Trueno

‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena

‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B

Mejor Álbum Urbano

‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

‘Elyte’ - Yandel

‘Funk Generation’ - Anitta

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

‘Rayo’ - J Balvin

‘San Blas’ - Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘La_playlist.mpeg’ - Emilia

‘Ley Universal’ - Danny Ocean

‘Loveo’ - Daddy Yankee

‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz

‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle (GANADORA)

Mejor Canción Pop

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ - Kany García

‘Mientes’ - Reik

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

‘A Mucha Honra’ - Thalia

‘El Viaje’ - Luis Fonsi

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat (GANADORES)

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández (GANADORES)

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme (GANADOR)

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida (GANADORA)

‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Línea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida