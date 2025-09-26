Premios Juventud 2025: ganadores de la premiación y lo mejor de la noche

En una edición histórica que por primera vez se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, se encargaron de conducir la ceremonia que estuvo llena de sorpresas.
Durante la noche de premiación, artistas como: Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, Maluma, entre otros, pusieron a cantar y bailar a los asistentes con sus éxitos en vivo.
Además, artistas como: Ángelica Rivera, Diego Klein, Sofía Castro, Majo Aguilar, Valería Marín, Julián Gil, y más, subieron al escenario para presentar a los ganadores de diferentes categorías.
Previo a la gran noche de música, famosos como: Maluma, Nadia Ferreira, Emilia, Camilo, Majo Aguilar, Ángelica Rivera, Sofía Castro, Marc Anthony y más, desfilaron con sus mejores looks en la alfombra azul.
Lista de ganadores de Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Karol G (GANADORA)
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
- La Nueva Generación Femenina
- Aria Bela
- De La Rose (GANADORA)
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
- Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- DND
- Hamilton
- Kapo
- La Cruz
- ROA (GANADOR)
- Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
- Calle 24
- Camila Fernández
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Kevin Aguilar
- Línea Personal
- Macario Martínez
- Netón Vega
- Tito Double P (GANADOR)
- Victor Mendivil
Girl Power
- ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta (GANADORAS)
- ‘La Reina (Remix)’ - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano
- ‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara
- ‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
- ‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert
Colaboración OMG
- ‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign
- ‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
- ‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
- ‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
- ‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P (GANADORES)
- ‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma
- ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
Mejor Dance Track
- ‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
- ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- ‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
- ‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake
- ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
- ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
- ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
- ‘DtMF’ - Bad Bunny
- ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj
- ‘Hay Lupita’ - Lomiiel
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
- ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
- ‘Savage Funk’ - Anitta
- ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
- ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
- ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
- ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
- ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
- ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
- ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
- ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
- ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
- ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
- ‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua
- ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz (GANADORES)
- ‘Real Gangsta Love’ - Trueno
- ‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena
- ‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B
Mejor Álbum Urbano
- ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
- ‘Elyte’ - Yandel
- ‘Funk Generation’ - Anitta
- ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
- ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
- ‘Rayo’ - J Balvin
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
- ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
- ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
- ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
- ‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- ‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
- ‘Ley Universal’ - Danny Ocean
- ‘Loveo’ - Daddy Yankee
- ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle (GANADORA)
Mejor Canción Pop
- ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
- ‘García’ - Kany García
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
- ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
- ‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
- ‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba
- ‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
- ‘A Mucha Honra’ - Thalia
- ‘El Viaje’ - Luis Fonsi
- ‘Haashville’ - Ha*Ash
- ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Milagro’- Sebastián Yatra
- ‘Panorama’- Reik
- ‘Reflexa’ - Danny Ocean
- ‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
- ‘Ya Es Mañana’ - Morat (GANADORES)
Mejor Canción Música Mexicana
- ‘El Amigo’ - Christian Nodal
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
- ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
- ‘Corazón de Piedra’ - Xavi
- ‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
- ‘Morena Canela’ - Chino Pacas
- ‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega
- ‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- ‘Amé’ - Christian Nodal
- ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández (GANADORES)
- ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz
- ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
- ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- ‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme (GANADOR)
- ‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
- ‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
- ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
- ‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- ‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez
- ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
- ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida (GANADORA)
- ‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez
- ‘Holanda’ - Línea Personal
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
- ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
- ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
- ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León
- ‘Eden’ - Eden Muñoz
- ‘Encuentros’ - Becky G
- ‘Evolución’ - Grupo Firme
- ‘Éxodo’ - Peso Pluma
- ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
- ‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
- ‘Next’ - Xavi
- ‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
- Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
- Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
- Fernando Colunga - Amanecer
- José Ron - Papás por Conveniencia
- Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
- Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
- Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADORA)
- Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
- Livia Brito - Amanecer
- Oka Giner - Las Hijas de la Señora García