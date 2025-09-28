Suscríbete
Personalidades

Por qué fue condenado Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni

El expresidente de Francia enfrenta cargos por la financiación ilegal de su campaña presidencial

September 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
carla-bruni-esposo.jpeg

Carla Bruni, quien es una de las modelos más famosas de los años ochenta y noventa, está dando de qué hablar por su reacción tras darse a conocer la condena de su esposo Nicolas Sarkozy, quien se encuentra viviendo un momento complejo en su trayectoria política, después de que un tribunal en París lo condenara a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de asociación delictiva en una trama para el financiamiento de su campaña en 2007.

El juicio comenzó en enero de este año y se centró en acusaciones de que el político, quien fue presidente de Francia entre 2007 y 2013, aceptó alrededor de 50 millones de euros del líder y político libio Muammar Guddafi para financiar su campaña.

Tras cinco procesos judiciales a lo largo de cinco años, el exmandatario fue condenado a cinco años de prisión, convirtiéndose en el primer expresidente de Francia en enfrentar una pena de cárcel.

Después de que se dio a conocer el veredicto y de salir de los juzgados, Carla Bruni se acercó a los medios pero sin ofrecer ninguna declaración, únicamente apartó con la mano los micrófonos de la prensa para después protagonizar un gesto polémico al tomar la esponja de un micrófono del medio Mediapart, la arrancó y la arrojó al suelo. Bruni habría hecho esto hacia dicho medio, al ser el primero en revelar los documentos que apuntaban a una posible financiación turbia.

De acuerdo con medios internacionales, la ex modelo mantuvo un semblante sereno durante el juicio, a su lado, su esposo enfrentó el momento bajo la mirada pública, mientras que Carla lo acompañó en todo momento.

Carla Bruni dejó ver su inconformidad en su expresión y lenguaje corporal. Después recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen junto a su esposo en la que aparecen caminando de la mano con la leyenda: “el amor es la respuesta”.

Carla Bruni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jeff Bezos, Steve Jobs y Larry Ellison son adoptados
Personalidades
El dato que pocos saben sobre Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Brooklyn Beckham
Personalidades
Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la relación con sus padres
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
empresario-fernando-que-adquirio-banamex.jpeg
Personalidades
Fernando Chico Pardo, el octavo hombre más rico de México adquiere Banamex
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-09-19 at 5.52.22 AM.jpeg
Personalidades
Platicamos con Gustavo Egusquiza, el periodista invitado por la Reina Isabel II al castillo de Balmoral
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
exesposa-de-michael-douglas-se-casa-con-hermanastro-de-ladydi.jpeg
Personalidades
Exesposa de Michael Douglas se casa con el medio hermano de Lady Di
Antes de ser esposo de la actriz Catherine Zeta-Jones, Michael estuvo casado con la productora de cine, Diandra Luker, con quien tuvo un matrimonio de casi 23 años
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-la-mama-de-bu-cuaron.jpeg
Personalidades
Quién es la mamá de Bu Cuarón que la acompañó en su graduación de la universidad
La progenitora de Tess Bu Cuarón es Annalisa Bugliani, nacida en Camaiore, Italia
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-errol-musk-y-a-que-se-dedica-pareja-e-hijos.jpeg
Personalidades
Quién es Errol Musk y a qué se dedica el polémico padre de Elon Musk
Tiene 79 años, nació en Sudáfrica y es ingeniero electromecánico
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
papa-de-elon-musk-acusado-de-abuso.jpeg
Personalidades
Papá de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros
El progenitor del magnate ha negado las acusaciones, asegura que mienten para obtener dinero de su hijo, quien ha apoyado económicamente a sus hermanos y hermanastros
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Erika Kirk habla en el funera de Charlie Kirk
Personalidades
“Mi esposo Charlie quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”, El perdón de Erika Kirk
El perdón público de Erika Kirk marcó el momento más emotivo del funeral, destacando su fe y resiliencia
September 22, 2025
 · 
Tania Franco