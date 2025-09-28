Por qué fue condenado Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni

Carla Bruni, quien es una de las modelos más famosas de los años ochenta y noventa, está dando de qué hablar por su reacción tras darse a conocer la condena de su esposo Nicolas Sarkozy, quien se encuentra viviendo un momento complejo en su trayectoria política, después de que un tribunal en París lo condenara a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de asociación delictiva en una trama para el financiamiento de su campaña en 2007.

El juicio comenzó en enero de este año y se centró en acusaciones de que el político, quien fue presidente de Francia entre 2007 y 2013, aceptó alrededor de 50 millones de euros del líder y político libio Muammar Guddafi para financiar su campaña.

Tras cinco procesos judiciales a lo largo de cinco años, el exmandatario fue condenado a cinco años de prisión, convirtiéndose en el primer expresidente de Francia en enfrentar una pena de cárcel.

Después de que se dio a conocer el veredicto y de salir de los juzgados, Carla Bruni se acercó a los medios pero sin ofrecer ninguna declaración, únicamente apartó con la mano los micrófonos de la prensa para después protagonizar un gesto polémico al tomar la esponja de un micrófono del medio Mediapart, la arrancó y la arrojó al suelo. Bruni habría hecho esto hacia dicho medio, al ser el primero en revelar los documentos que apuntaban a una posible financiación turbia.

De acuerdo con medios internacionales, la ex modelo mantuvo un semblante sereno durante el juicio, a su lado, su esposo enfrentó el momento bajo la mirada pública, mientras que Carla lo acompañó en todo momento.

Carla Bruni dejó ver su inconformidad en su expresión y lenguaje corporal. Después recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen junto a su esposo en la que aparecen caminando de la mano con la leyenda: “el amor es la respuesta”.