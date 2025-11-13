Suscríbete
Nina Rubín inicia su nueva etapa como tatuadora

La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendió al revelar que una de sus grandes pasiones fuera de los foros es tatuar

November 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La joven de 18 años compartió que cuenta con el apoyo de sus padres, quienes se convirtieron en sus modelos para plasmar sus primeros tatuajes.

La hija de Andrea y Erik reveló la pasión oculta que tiene por los tatuajes, no solo por llevarlos en la piel, sino por realizarlos.

Mientras sigue construyendo su carrera como actriz de cine y televisión, la joven de 18 años compagina su profesión con su pasión respaldada por sus padres, a quienes tatuó por primera vez, “a mi papá y a mi mamá y algunas personas de mi familia, no es un negocio, porque se necesitan todas las licencias”.

Nina Rubín dijo que con el tiempo espera dedicarse a tatuar de forma profesional. “Esto es algo entre mi familia y yo ahorita, pero en algún futuro sí estaría padre abrir mi estudio”, expresó.

Nina contó que el 30 de octubre le hizo un tatuaje a su papá, justo antes de que el músico asistiera a la fiesta de Halloween organizada por Belinda. La actriz reveló que el tatuaje que le hizo al cantante fue “una frase de Stephen Hawkingh”.

Nina Rubin Andrea Legarreta
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
